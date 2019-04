Tagesschnellster im MK: Das erwartet den Raser von Lüdenscheid

Lüdenscheid - Diese Auszeichnung kommt ihn teuer zu stehen: Ein Autofahrer hat am Montag in Lüdenscheid den inoffiziellen Titel "Tagesschnellster" errungen. Jetzt muss er das Auto künftig wohl stehen lassen.

Wie die Polizei berichtete, kontrollierten die Beamten am Montag im gesamten Märkischen Kreis an verschiedenen Messstellen 2.887 Autofahrer. 173 von ihnen waren zu schnell. Den Vogel aber schoss ein Verkehrsteilnehmer ab, der in Lüdenscheid innerorts in die Radarfalle raste.

Besagter Messpunkt befand sich an der Lösenbacher Landstraße. In der Zeit von 17 bis 18.55 Uhr wurden hier 428 Fahrzeuge kontrolliert. 44 waren zu schnell unterwegs. Vier davon wurden mit mehr als 81 km/h geblitzt. Sie bekamen eine sogenannte Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auch der Tagesschnellste ging hier in die Falle. 92 km/h bei erlaubten Tempo 50 bedeuteten Tages-Rekord. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem droht ein Bußgeld von mindestens 160 Euro.