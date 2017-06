Gerda Klein feiert ihren 102. Geburtstag

Tagespflege Mani

+ © Köller Gerda Klein feierte 102. Geburtstag mit ihrem Sohn Dietmar Klein (links) und dessen Frau Karin sowie Bürgermeister Dieter Dzewas. © Köller

Lüdenscheid - Gerda Klein hat am Dienstag mit ihrem Sohn Dietmar Klein und dessen Frau Karin in der Tagespflege Mani Luzianum am Honsel ihren 102. Geburtstag gefeiert. Sie gehört zu den wenigen Lüdenscheidern, die älter als 100 Jahre sind.