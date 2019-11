„Tag der sozialen Berufe“: Aktion gegen Fachkräftemangel

Mangelberufe im Rampenlicht

+ © Schmidt Freuen sich auf den „Tag der sozialen Berufe“: Schulleiterin Ursula Wortmann-Mielke, ihre Kolleginnen Christina Juckenack und Susanne Hoffmann sowie Christina Weiffen vom Johannes-Busch-Wohnverbund (von links). © Schmidt

Lüdenscheid – Der Titel der Premiere verrät bereits, worum es geht: Am 22. November steht am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (GBBK) am Lüdenscheider Raithelplatz von 9 bis 16 Uhr erstmals ein „Tag der sozialen Berufe“ an. Laut Schulleiterin Ursula Wortmann-Mielke handelt es sich um eine „Art Messe“, die umfänglich über die sozialen Ausbildungsgänge am GBBK sowie über Praktika und Berufsperspektiven in der Branche informieren soll. Ganz besonders im Fokus dabei: die Heilerziehungspflege und das Erziehungs-Metier.