„Tag des offenen Denkmals“ in Lüdenscheid: Zwei Denkmäler präsentieren sich

Von: Susanne Kornau

Teilen

Die Historische Schützenhalle auf dem Loh ist um 1900 erbaut worden und hat als große Fest- und Veranstaltungshalle eine Strahlkraft weit in die Region hinein. © Henrik Wiemer/Digitalbild

Gebäude geben Städten ein Gesicht, machen sie unverwechselbar, ihre Silhouette typisch. Sie gehören einfach seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten dazu. Doch wie das so ist, wenn etwas immer da ist: Es wird selbstverständlich. Deshalb gibt es nun zwei Gelegenheiten für einen genauen Blick auf zwei Denkmäler, der so manche Überraschung offenbaren dürfte.

Lüdenscheid – Um den Blick einmal wieder auf das Besondere zu lenken, gibt es den „Tag des offenen Denkmals“, die größte kulturelle Veranstaltung Deutschlands, wie Dr. Arnhild Scholten betont. Die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins (GHV) Lüdenscheid freut sich, dass in diesem Jahr zwei Denkmäler teilnehmen, die perfekt zum Thema „Talent Monument“ passten, wie sie findet: das Schloss Neuenhof und die Historische Schützenhalle am Loh. Beide Orte gewähren aus dem Anlass besondere Einblicke und bieten ein kleines Programm.

Aufgeteilt auf zwei September-Sonntage

Zwar findet der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordinierte Aktionstag seit 30 Jahren immer am zweiten Sonntag im September statt. Doch weil das in Lüdenscheid der Stadtfestsonntag ist, verschiebt sich der Aktionstag hier entsprechend. Den Auftakt macht die Schützenhalle somit am 17. September, 11 bis 14 Uhr. Martin Kornau ist Vorsitzender der Bergstadt-Stiftung Lüdenscheider Schützenhalle. Die Festhalle sei zwar zu wechselnden Anlässen offen für viel Publikum. Aber dann fehle häufig einfach die Zeit, sich auf die vielen Details einzulassen, die die Halle zu bieten habe. Die aufwendigen Buntglasfenster nennt er als schönes Beispiel, aber auch der Stuck, die Mosaike im Windfang des Foyers oder die reichhaltigen Schnitzereien im Stiftungszimmer lohnten einen zweiten Blick. Ebenfalls wird an dem Sonntag eine Turmbesteigung angeboten – sofern das Wetter mitspielt. Lohn des Aufstiegs über viele Treppenstufen ist ein eindrucksvoller Rundblick über die Stadt. Erläuterungen gibt Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. Zwecks besserer Planung wünscht man sich eine kurze Anmeldung per Mail an info@bergstadt-stiftung.de; aber natürlich seien auch spontane Besucher willkommen.

Schloss Neuenhof lädt für Sonntag, 24. September ein. Zwischen 11 und 16 Uhr organisiert Schlossherr Gabriel von dem Bussche rund um den Tag des offenen Denkmals ein Hoffest mit kulinarischem „Wild und Wein“-Angebot im ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Innenhof. Das Schloss selbst sei leider nicht zu besichtigen, sagt er – wegen laufender Renovierungsarbeiten. Aber man bittet jeweils zur vollen Stunde auf den Heuboden, wo es Impulsvorträge geben wird. Die Themen sind um 12 Uhr: „Schlaglichter der Geschichte – 697 Jahre Schloss Neuenhof“; um 13 Uhr: „Zwei Jahre nach der Flut – Rundgang“; um 14 Uhr: „Wald der Zukunft – ein Förster erklärt“; um 15 Uhr: Gemeinnützige Projekte – „Schloss Neuenhof im Elspetal e.V.“ stellt sich vor. Dazu soll es bei gutem Wetter ein kleines Kinderprogramm geben. Von dem Bussche weist auf sehr begrenzte Parkmöglichkeiten hin und empfiehlt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen.

Was beide Objekte eint, ist das hohe private und ehrenamtliche Engagement, ohne das so beeindruckende Bauwerke mit ihren vielen Talenten und Möglichkeiten nicht zu unterhalten wären. Deshalb sei es wichtig, betont die Runde, das Bewusstsein für diese einmaligen Besonderheiten zu schärfen – und die Bereitschaft zu fördern, ihren Erhalt zu unterstützen.

Vorfreude: GHV-Vorsitzende Dr. Arnhild Scholten, Gabriel von dem Bussche, GHV-Geschäftsführer Rolf Kürby und Martin Kornau planen zum Tag des offenen Denkmals mit zwei stadtbildprägenden Lüdenscheider Monumenten – Schloss Neuenhof und der Historischen Schützenhalle. © nougrigat

Schloss Neuenhof mit seiner markanten Silhouette kann in drei Jahren seinen 700. Geburtstag feiern. © Wiemer