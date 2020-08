Corona-Aktion im Stern-Center: Kostal, Erco, Busch-Jaeger, VDM und Co. suchen neue Mitarbeiter

Lüdenscheid – Das sieht nach zehn Stunden Hochbetrieb aus: Im Lüdenscheider Stern-Center findet am Samstag der „Tag der Ausbildung“ statt.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, in der viele Messen und Angebote ausgefallen sind, hat das Angebot, das heimische Unternehmen auf den beiden Erdgeschoss-Ebenen im Einkaufszentrum machen, einen ganz besonderen Stellenwert.

Die Corona-Beschränkungen haben auch in der heimischen Wirtschaft zu einem Einbruch geführt, viele Firmen setzen auf das Argument der Kurzarbeit, trotzdem geben sie auch in der Region ein klares Bekenntnis zur Ausbildung ab, um die Zukunft zu sichern und jungen Menschen eine Arbeits-Perspektive zu geben.

Im Stern-Center haben Interessierte die Möglichkeit, sich über Ausbildungsberufe in sehr unterschiedlichen Branchen zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Die Firmen stehen dafür in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr im Center als Ansprechpartner zur Verfügung.

Folgende Unternehmen sind heute im Stern-Center dabei: Kostal, Erco, Phoenix Feinbau, Busch-Jaeger, Möhling, VDM, BA Iserlohn, Feelgood, Kämper, 3D. High Tec Poschmann, Lauer Harz, Turck, Metoba, Autohaus Schauerte, Sportklinik Hellersen, Gerhardi, Märkische Kliniken, Fleischerei Geier, Piepenstock Metall

Auch der Märkische Zeitungsverlag räumt dem Thema Ausbildung in den Ausgaben der Lokalzeitung am nächsten Wochenende mit dem Beilage „Start in den Beruf“ großen Raum ein.