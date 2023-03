Tafel in Lüdenscheid: Kundenzahl steigt immer weiter

Von: Julius Zentz

Teilen

Genug gibt es wohl nie: Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Lüdenscheider Tafel bereitet Lebensmittelkisten vor. © Zentz

Die Zahl der Bedürftigen bei der Tafel steigt ungebremst. Derweil ist die Lebensmittelversorgung nur unregelmäßig und für die Helfer schwer zu kalkulieren.

Lüdenscheid – Es herrscht geschäftiges Treiben bei der Lüdenscheider Tafel an der Altenaer Straße. Hanni Bethke hat eigentlich nicht viel Zeit für den Besucher. In wenigen Minuten beginnt die montägliche Ausgabe, die ersten Kunden warten bereits vor der Tür. Schon bevor die 2. Vorsitzende der Lüdenscheider Tafel begonnen hat, zu erzählen, wird deutlich, dass die Nachfrage unverändert hoch sein muss.

Trotzdem nimmt Bethke sich einige Minuten und bittet in das Büro im hinteren Teil der Tafel-Räume. „Die Situation ist nicht positiver geworden“, beginnt sie. Die Nachfrage steige kontinuierlich, die Kundenzahl liege mittlerweile im vierstelligen Bereich. Nachdem es letztes Jahr einen enormen Zulauf von Ukrainern gegeben habe, kämen zuletzt auch wieder mehr Iraner, Syrer oder Iraker. „Zuletzt haben wir hier auch Libanesen und Uiguren versorgt.“

Aufnahmestopp verhindert

Die Nachfrage wurde so groß, dass die Tafel in die Situation zu kommen drohte, keine neuen Kunden annehmen zu können, Menschen wegschicken zu müssen. Schon seit Längerem hätten die Kunden fest zugewiesene Tage, um ihre Kisten abzuholen. An drei Tagen in der Woche gibt die Tafel an der Altenaer Straße Lebensmittel aus. Zu Beginn dieses Jahres musste die Tafel dann auch den Ausgabe-Rythmus von zwei auf drei Wochen vergrößern (wir berichteten). Bethke stellt allerdings fest, dass sich die Kunden gut auf diesen Wechsel eingestellt hätten. Nichtsdestotrotz würden drei Wochen für Menschen aber manchmal lang.

Besonders herausfordernd ist es laut Bethke, die zur Verfügung stehenden Lebensmittel angemessen auf die Kunden zu verteilen. „Wir hangeln uns da durch“, sagt Bethke und wirkt angestrengt, aber ebenso trotzig. Anschließend erzählt sie, dass die Tafel sehr unterschiedliche Mengen an Lebensmitteln zu verteilen hätte. Deshalb sei es auch schwierig zu erläutern, wie eine Lebensmittelkiste für die Kunden durchschnittlich bestückt ist. Zumal dies auch abhängig von der Personenzahl im Haushalt der Abholer sei – ob und wie viele Kinder die Personen hätten. „Wenn wir sehen, dass wenig da ist, gehen wir schon raus“, um die Wartenden darüber zu informieren, dass alle weniger bekämen.

Damit die Menschen nicht zu lange warten müssen, habe die Tafel die Regel, dass maximal fünf Kunden gleichzeitig die Räume der Tafel betreten dürfen, um Lebensmittelkisten abzuholen. Diese sollten sich dabei nicht zu viel Zeit lassen, damit die ehrenamtlichen Mitarbeiter die hohe Nachfrage stillen können. Darunter leide aber der Austausch zwischen Helfern und Abholern: „Die Kommunikation ist eigentlich ein bisschen zusammengebrochen.“

Dabei habe die Tafel in Lüdenscheid 107 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ein Teil fahre mit Transportern Supermärkte ab, um Lebensmittel zu beschaffen, und der andere Teil organisiere die Verteilung. „Die Fahrer untereinander koordinieren sich selbst.“ Die Tafel stehe mit den Supermärkten in Kontakt, und neben Lüdenscheider Stadtgebiet würden auch die Volme- und die Lenne-Schiene abgefahren. Allerdings nehme Lüdenscheid Rücksicht auf die anderen Tafeln in den Orten im Umkreis. Diese hätten nur einmal im Monat Ausgabe, aber man kenne sich und wolle sich natürlich nicht gegenseitig Konkurrenz machen. „Wenn andere Orte Ausgabe haben, fahren wir in den Orten die Supermärkte nicht an“, sagt Hanni Bethke.

Nach dem Gespräch muss Bethke auch gleich wieder mit anpacken, die Ausgabe hat begonnen. Draußen vor der Tür ist die Schlange der Wartenden nicht kürzer geworden.

Spenden

Von Montag bis Freitag nimmt die Tafel zwischen 10 und 12 Uhr an ihrem Standort an der Altenaer Straße 23 Sachspenden wie Hygieneartikel oder haltbare Lebensmittel entgegen. Größere Mengen holt die Tafel nach Absprache ab (Tel. 0 23 51 / 4 33 90 90 ; mobil: 01 73/ 2 55 88 55). Geldspenden auf das Tafel-Konto bei der Sparkasse Lüdenscheid sind ebenfalls willkommen (IBAN DE47 4585 0005 0000 1478 50).