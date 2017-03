Lüdenscheid - Bislang unbekannte Täter brachen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, im Laufe der vergangenen Woche in eine Firma an der Schützenstraße ein.

Dort klauten sie 50 Spielzeugautos im Wert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Täter oder den Verbleib ihrer Beute nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0 23 51 / 9 09 90 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa