Tacos, Pasta, Burger & Co: Besondere Leckereien auf dem Streetfood Festival

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Wer am Wochenende auf dem Lüdenscheider Sternplatz unterwegs war, hatte die Qual der Wahl – und konnte dabei getrost die eigene Küche kalt lassen. Denn das Streetfood Festival bot für jeden etwas.

Lüdenscheid (NRW) – Fleisch und Gemüse im dünnen Fladenbrot wie in den Straßen von Neu Delhi, ein Taco in der französischen Variante im knusprigen Baguette oder vielleicht doch einen Burger?

Wer am Wochenende auf dem Sternplatz in Lüdenscheid unterwegs war, hatte die Qual der Wahl – und konnte dabei getrost die eigene Küche kalt lassen. Das Streetfood Festival bot für viele Geschmäcker das Passende und die Chance, so manches zu probieren.

Pasta, individuell nach Wunsch frisch zubereitet, war eine der kulinarischen Attraktionen. © Görlitzer, Bettina

Während der Freitagabend wetterbedingt noch verhalten war, nahm das Festival im Sonnenschein am Samstag an Fahrt auf – mit einem vorübergehenden Dämpfer am späten Nachmittag, als der Regen einsetzte und der Platz sich schlagartig leerte.

Die Musiker der John Porno Band begannen dennoch wie geplant gegen 18 Uhr zunächst mit einem kurzen Akustik-Block. Nach und nach kamen wieder mehr Leute zum Sternplatz und als der Regen rund eine Stunde später wieder aufhörte und die Band inzwischen zum rockigeren Teil übergegangen war, gab es auch schon wieder Schlangen vor den Essensständen.

Wer sich die Portionen teilte, hatte die Chance, noch mehr der ganz unterschiedlichen Gerichte zu probieren. © Görlitzer, Bettina

Insgesamt zeigte sich Organisator Oliver Straub zufrieden – „mehr geht immer“ sagt er. Aber eine solche Veranstaltung braucht idealerweise durchgehend trockenes Wetter, damit die Leute Lust haben, zu bleiben und entspannt möglichst viel von den angebotenen Leckereien zu probieren.

Dabei war die Bestellung nicht immer ganz einfach. Während es beim Burger lediglich darum ging, die Variante mit oder ohne Käse oder die „Bacon Bomb“ auszuwählen, waren die Möglichkeiten bei der Pasta deutlich differenzierter: Die wurde in drei Schritten für jeden frisch zubereitet: Mit Knoblauch oder lieber nicht? Tomatensauce oder Sahne? Ruccola oder Cherrytomaten oder lieber beides? Vielleicht noch Parmesan dazu? Und zu guter Letzt Hähnchenfleisch oder Scampis obenauf?

Für einen entspannten Ausflug bot das Streetfood Festival den passenden Rahmen. © görlitzer

Ähnlich individuell ging es bei den Bubble Waffeln zu, die sich als Dessert eigneten – die Anleitung zur richtigen Reihenfolge der Bestellung war am Stand angeschlagen: Erst bezahlen, um die Hände frei zu haben, dann aussuchen, womit die Waffel im Becher gefüllt werden sollte: Gleich vier Mal musste gewählt werden – Sauce, Eissorte, Früchte und schließlich das Topping.

Fluffige Bubble-Waffeln wurden beliebig gefüllt. © Görlitzer, Bettina

Aber auch, wer es bei der einzelnen Bestellung nicht so kompliziert wollte, hatte die Qual der Wahl – zwischen den Ständen. Wohl dem, der jemanden dabei hatte, um sich Portionen zu teilen und so mehr probieren zu können. So gab es „Indian Street Food“ neben Frozen Yoghurt Eis, Crêpes neben Pfannkuchen, Pulled Pork neben der Wildbratwurst oder „Rudolph“, dem Brioche mit „Pulled Hirsch“.

Echtes „Indian Street Food“ gab es ebenfalls. © Görlitzer, Bettina

Der Abstecher in die Lüdenscheider Innenstadt lohnte sich am Wochenende auf jeden Fall. Während einige im Vorbeigehen bedauerten, schon andere Pläne fürs Abendessen zu haben, beschlossen andere am Samstag direkt, „wir kommen am Sonntag wieder“.

Das Streetfood Festival war dabei nur eines von einer Vielzahl an Events, die am „Super Sonntag in der Lüdenscheider Innenstadt stattfanden.