Streetart mit Szenen und Geschichten im MK

Von: Björn Othlinghaus

Niclas Waldheim und Julia Wilksen stellten das Projekt vor. © Björn Othlinghaus

Das Streetart-Projekt „Small Lüdenscheid – Where Are You Going?“ ist Teil des Sommerferienprogramms. Es orientiert sich an den Arbeiten des britischen Streetart-Künstlers Slinkachu. Julia Wilksen vom Jugendkulturbüro und der Fotograf Niclas Waldheim stellten das Projekt jetzt in der Altstadt vor.

Lüdenscheid – Wer in den Sommerferien nicht in den Urlaub fährt, sondern in Lüdenscheid bleibt, braucht sich während der schulfreien Wochen nicht zu langweilen, denn das Jugendkulturbüro hält zahlreiche Angebote vor, um die Ferien zu einem Erlebnis werden zu lassen. Eines davon wird das Streetart-Projekt „Small Lüdenscheid – Where Are You Going?“ sein.

Slinkachu ist bekannt für seine witzigen, eindrucksvollen und durchaus kritischen Miniatur-Installationen im öffentlichen Raum, bei denen kleine Modellbau-Figuren, die unter anderem bei der Einrichtung von Modelleisenbahnanlagen zum Einsatz kommen, als Grundlage dienen. „Der Künstler positioniert die Figuren im öffentlichen Raum und gestaltet die Szenen zudem mit anderen Utensilien aus, sodass in Kombination mit der Umgebung überraschende Geschichten erzählt werden“, erklärt Julia Wilksen. So soll es auch beim Streetart-Projekt des Jugendkulturbüros geschehen, und zwar in der Lüdenscheider Altstadt.



Miniatur-Figuren werden ihrem Schicksal überlassen

Die Szenarien mit den Miniatur-Figuren bleiben dann im öffentlichen Raum und werden ihrem „Schicksal“ überlassen. Spaziergänger, die auf die Arrangements mit den Figürchen stoßen, dürfen sie auch umgestalten oder ausschmücken, wenn ihnen danach ist. Zudem hat die Kunst von Slinkachu aber noch eine zweite Komponente, nämlich die fotografische.

Um die Miniatur-Szenen im öffentlichen Raum, die sich ja jeden Tag durch äußere Einflüsse oder vorbeikommende Menschen verändern können und sollen oder bei denen manchmal auch Teile komplett entwendet werden, für die Nachwelt zu dokumentieren, hält der Künstler seine Streetart-Szenarien stets fotografisch fest.



Das sollen die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer ebenfalls tun, ganz wie sie möchten mit einer mitgebrachten Kamera oder aber mit dem Smartphone, das ja ebenfalls gute fotografische Möglichkeiten zu bieten hat. Dabei steht Fotograf Niclas Waldheim bei Bedarf mit Anregungen und Tricks zur Verfügung, wie man durch die Wahl der richtigen Perspektive und mit den korrekten Einstellungen die Miniatur-Welt auch fotografisch effektvoll zum Leben erwecken kann.



Der Workshop Der Workshop findet vom 19. bis 21. Juli jeweils von 11 bis 16 Uhr statt, die Teilnahme ist dank der Förderung kostenfrei. Figürchen und weitere Utensilien werden gestellt, können aber auch mitgebracht werden. Anmeldungen sind ab sofort auf der Website des Jugendkulturbüros (www.sjr-luedenscheid.de/jugendkulturbuero) über ein Anmeldeformular möglich.

Eine Auswahl der besten Fotos wird im Anschluss in einer Broschüre veröffentlicht, die unter anderem an die Vertreter von Rat und Verwaltung verteilt wird, damit auch die Lokalpolitiker Anregungen aus den Ideen der Jugendlichen schöpfen können, was in Lüdenscheid gut läuft und was noch besser gemacht werden kann. Thematisch soll sich dabei alles um Lüdenscheid drehen.



Welche Herausforderungen gibt es im Bezug auf die Bergstadt, welche Sicht haben die Teilnehmer auf ihre Heimatstadt? Zwar soll der Blick der Jugendlichen kritisch sein, aber natürlich nicht nur die negativen Seiten Lüdenscheids beleuchten. Auch die Frage, was Lüdenscheid lebenswert macht und wo die versteckten Schönheiten liegen, soll trachtet werden.

Wer mitmachen möchte, sollte zwischen 14 und 18 Jahren alt sein. Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen, außer natürlich Spaß an der kreativen Gestaltung. Das Projekt wird gefördert durch die Projektförderreihe „(D)ein Ding“ des Kultursekretariats NRW in Gütersloh sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.