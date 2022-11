Symbolträchtige Aktion gegen Femizide in Lüdenscheid 

Feminismus im MK

+ © Jakob Salzmann Am 25. November demonstrierte das Aktionsbündnis 8. März auf dem Rathausplatz in Lüdenscheid gegen Gewalt gegen Frauen. © Jakob Salzmann

„In jedem dieser Schuhe könnte eine Frau stehen, wenn sie nicht von ihrem Partner ermordet worden wäre.“ Mit leeren Schuhen und Grablichtern machte das Aktionsbündnis 8. März am Freitag auf dem Rathausplatz symbolträchtig auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Weltweit seien Frauen von Gewalt betroffen, beklagte Sabrina Heyer bei der Kundgebung am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Es gehe darum, die Gewaltspirale aufzubrechen. „Das Patriarchat muss weg“, forderte sie. „Nicht nur hier, sondern überall auf der Welt.“ Solidarisch zeigte sich die Aktionsgruppe mit den Frauen im Iran, in Rojava und anderswo auf der Welt, wo Frauen für ihre Rechte eintreten. Das Schweigen über Gewalt gegen Frauen müsse gebrochen werden. Auf Anlaufstellen im Märkischen Kreis, wo betroffene Frauen Hilfe finden, wies sie hin.



Mit bedrückenden Zahlen konfrontierte Jessica Bertels die Umstehenden, die der Kundgebung beiwohnten. „2021 gab es deutschlandweit 113 vollendete Femizide, also Morde im Beziehungskontext“, führte sie aus. Allein in NRW habe es 46 versuchte oder vollendete Femizide gegeben. In den Medien sei bei diesen Taten meist nur von einem Beziehungsdrama oder einem Familiendrama die Rede gewesen und nicht von dem, was es war: Mord.



Auf häusliche Gewalt, von der allein in NRW im Vorjahr 23 652 Fälle erfasst wurden, Vergewaltigungsdelikte und Fälle sexueller Nötigung mit hoher Dunkelziffer kam sie zu sprechen. „Im Durchschnitt erleben, hier in Deutschland, zwei von drei Frauen sexuelle Belästigung. Und jede siebte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben schwere sexualisierte Gewalt!“ Wie nah das Thema ist, unterstrich Manuela Mayer in ihrem Statement.



„Am 1. November ist in unserer Stadt Lüdenscheid eine Frau vergewaltigt worden“, führte sie aus. „Wir sind entsetzt und wir sind wütend.“ Es sei kaum zu ermessen, was diese Frau durchmachen musste und noch muss. Auf die weitverbreitete „Dummheit patriarchalischer Relativierungen und die Täter/Opfer-Umkehr“ spielte sie an.



Kritik an der Kommunalpolitik



Als Gruppe sei das Aktionsbündnis jetzt seit rund drei Jahren aktiv und stoße bei einem sehr kleinen Teil von städtischen Einrichtungen auf gute Resonanz. „Bei dem Rat der Stadt Lüdenscheid, bei allen Parteien, vielen Vereinen stoßen wir auf komplettes Desinteresse.“ Als Zeichen der Solidarität erklang der Protestruf der Frauen im Iran „Frau – Leben – Freiheit“ in zahlreichen Sprachen. Um wachzurütteln und auf die Dringlichkeit ihrer Forderungen hinzuweisen, hatten sich die Frauen mit Farbe „blutige“ Hände ins Gesicht gemalt. Seitens der Soroptimistinnen war Britta Nolte bei der Kundgebung zugegen.