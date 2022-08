Z-Symbole in russischer Partnerstadt – Lüdenscheid soll sich distanzieren

Von: Thomas Machatzke

Solidarität mit der Ukraine, Werben für den Frieden: Bei der Demonstration am Rathausplatz im März sollte aber die Tür zur Partnerstadt Taganrog offen bleiben. Nun möchte die CDU, dass die Städtepartnerschaft ausgesetzt wird. © Cedric Nougrigat

Die nächste Sitzung des Stadtrates in Lüdenscheid findet am 26. September statt. Schon jetzt hat die Fraktion der Christdemokraten einen Antrag vorbereitet. Sie möchte, dass der Rat die Verwaltung auffordert, die Städtepartnerschaft mit Taganrog/Russland, die seit 1991 besteht, auszusetzen.

Lüdenscheid – Die Partnerschaft mit Taganrog war schon direkt nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine Thema gewesen. Unter anderem bei der Friedensdemonstration auf dem Rathausplatz. Dort hatte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer für eine klare Haltung der Lüdenscheider geworben, aber auch dafür, die Tür nicht zuzuschlagen. In dieser Zeit hatte das Bergstadt-Gymnasium auch einen Brief nach Russland geschickt. Eine Antwort gibt es dem Vernehmen nach bis heute nicht.

Daniel Kahler, Ratsherr der Christdemokraten, hat sich seitdem mit der Rolle Taganrogs in Zeiten des Krieges beschäftigt. Von Taganrog bis zur ukrainischen Grenze sind gerade einmal 50 Kilometer. „Während eine Städtepartnerschaft symbolisch für die Verbundenheit zweier Regionen steht, dient die russische Stadt Taganrog in vielerlei Hinsicht als Symbol für die Entwicklung Russlands unter der Führung von Vladimir Putin“, begründet Kahler den Antrag. „Die Werte, für die die Stadt Lüdenscheid steht, sind nicht mit der staatlichen russischen Propaganda und dem grausamen Angriffskrieg auf die Ukraine vereinbar.“ In der Hoffnung auf eine spätere Fortführung von mehr als drei Jahrzehnten Friedens- und Erinnerungsarbeit solle die Partnerschaft nicht beendet, aber ausgesetzt werden.



„Es gibt viele Hinweise darauf, dass Bevölkerung und Stadtverwaltung von Taganrog Putin, die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim und des Donbass sowie den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen“, begründet Kahler den Antrag. „Beim Angriffskrieg auf die Ukraine nutzen die russischen Streitkräfte das Z-Symbol zur Kennzeichnung ihrer Panzer und Kriegsgeräte. ... Als Zeichen der Solidarität mit den russischen Streitkräften hat die Stadtverwaltung in Taganrog eines ihrer Gebäude mit einem großen Z beleuchtet. Auch Vorschüler, Schüler, Studenten und Veteranen aus Taganrog haben zahlreiche Kundgebungen und Flashmobs initiiert, auf denen das Z-Symbol im Mittelpunkt stand.“



Weiter heißt es: „Die örtlichen Hochschulen haben im März ein Musikprojekt zu Ehren der russischen Streitkräfte initiiert und huldigten deren Kampfeinsatz in der Ukraine. Bei einem der beiden Studieninstitute handelt es sich um die Hochschule, mit der das Bergstadt-Gymnasium eine über 20 Jahre andauernde Partnerschaft gepflegt hat. Darüber hinaus wird die völkerrechtswidrige Annexion der Krim jährlich und öffentlich unter Beteiligung von Vereinen und Organisationen in Taganrog gefeiert. Außerdem gibt es in Taganrog jährliche Feierlichkeiten anlässlich der Lossagung der sogenannten Donbass-Republiken Donezk und Luhansk von der Ukraine.“



Kahler beschreibt eindrücklich, wie nah der Krieg Taganrog ist (Flüchtlinge, Beisetzung russischer Soldaten, abgestürzte Drohne in ein Wohnhaus). „Die offiziellen Internetseiten der Stadt Taganrog folgen in Pressemitteilungen der Propaganda des Kremels gegenüber der Ukraine“, schreibt Kahler. Dazu berichtet er, dass der Rüstungskonzern Beriew zu den größten Arbeitgebern in Taganrog gehöre. Beriew habe sich auf die Entwicklung von Flugzeugen spezialisiert. Zum Portfolio zählen Flugzeuge der Luftstreitkräfte (Tupolev TU-95, Beriev A-50 und A-100 Awacs).



„All diese Punkte sprechen dafür, dass die formale Städtepartnerschaft zwischen Taganrog und Lüdenscheid nicht mit den Werten vereinbar ist, die wir in Lüdenscheid leben“, schlussfolgert Kahler. „Einer Wiederaufnahme der Städtepartnerschaft muss eine Rückkehr der Russischen Föderation in die Europäische Wertefamilie, die Beendigung des russischen Staatsterrorismus und die Aussöhnung mit der Ukraine vorangegangen sein.“