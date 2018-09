SWTAL: Aufbau geht zügig voran

+ © Foto: K. Zacharias Der Aufbau des 1400 Quadratmeter großen Zeltes geht zügig voran. 106 Aussteller an 74 Ständen werden sich ab dem 27. September auf der SWTAL präsentieren. © Foto: K. Zacharias

Lüdenscheid - Am Schützenplatz Loh gehen die Vorbereitungen für die 17. Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid (SWTAL) in die nächste Phase: Bei "blendendem Aufbauwetter" wurde am Montag mit dem Aufbau des Ausstellungszeltes begonnen.