Konzerte ohne Gage

Die Swing Partners gehören für viele Menschen zu gelebten Jahrzehnten. Nach 62 Jahren geben die Swing Partners am Sonntag, 25. Juni, im Kulturhaus ihr Abschiedskonzert, das ursprünglich für März 2020 geplant war und wegen Corona immer wieder verschoben werden musste. Beginn des Konzerts ist um 12 Uhr (Einlass 11 Uhr).

Lüdenscheid –Als Dankeschön für langjährige Treue hat Frontmann Christian Teske für die Fans eigens eine Hymne geschrieben. Ihr bezeichnender Titel: „Ein langer Weg“. Wie Keyboarder Friedhelm Schulte, der sorgsam alle Zeitungsausschnitte, Plakate und Fotos aus 62 Jahren Swing Partners gesammelt hat, erzählt, hoben fünf junge Lüdenscheider die Band im Juni 1961 aus der Taufe. Willy Uhlenbrauck (Gitarre), Wolfgang Dienert (Gitarre), Uwe Petschik (Klarinette), Wolfgang Schmeck (Schlagzeug) und Theo Reinke (Saxofon) waren Mitglieder der ersten Stunde. Theo Reinke verstarb kürzlich.

Mit den Jahren kamen und gingen die Musiker, die die Band zu dem gemacht haben, was sie ist: eine Kultband, die – wenn der letzte Ton gespielt ist – eine Lücke im Lüdenscheider Kulturleben hinterlassen wird. Erwähnt seien beispielsweise Bernd Bobbenkamp (Bass, Trompete und Posaune), der 1964 kam, und Frontmann Michael Meusel (Lead-Gesang), der im August 2017 starb. Ferner Frank Denke, Jürgen Helmig, Arno Klenke und Hans Schäfer. „Wir haben in den Anfangsjahren jedes Wochenende gespielt“, berichtet Friedhelm Schulte, der 1965 zur Band stieß.

Zur Finanzierung der Instrumente habe die Band damals jedes Engagement angenommen und viele Veranstaltungen in Eigenregie organisiert. Regelmäßig spielten die jungen Bergstädter, von denen einige damals noch in der Lehre waren, bei Jugendveranstaltungen in Lüdenscheid (Concordia) und Umgebung sowie beim Tanztee in der Tanzschule Meister an der Weststraße auf.



In einem Keller an der Werdohler Straße übte die Band ihre anfangs jazzigen Stücke – daher der Name Swing Partners – ein. Einen großen Schub nach vorn gab es, als die Band 1964 aus einem Kapellenwettstreit in der Lüdenscheider Schützenhalle als Sieger hervorging. „1500 Fans gerieten außer Rand und Band“, hieß es dazu in unserer Zeitung.

Mit der Bekanntheit stieg die Zahl der Auftritte bei Tanz- und Gala-Veranstaltungen – teilweise unter abenteuerlichen Bedingungen. Vieles gäbe es noch zu erzählen – vom Auftritt auf Norderney (1969), ausgelassenen Weiberfastnachtsfeiern in der Festhalle Spormecke und dem Lüdenscheider Stadtfest, wo die Swing Partners gleichsam Dauergast waren.



Zehnmal heizte die Formation in den 70er/80er-Jahren den Stadtfest-Besuchern ein. Unvergessen sind gleichfalls die Auftritte mit Prominenten wie Dieter Thomas Heck, Peggy March oder Cindy & Bert, gefeierte „Tanz in den Mai“-Veranstaltungen, Feste in der Concordia, Abi-Bälle im Kulturhaus und die großen Polizeifeste in der Schützenhalle. Bis nach Limburg-Eschhofen, Neunkirchen, Hamburg und Backnang trugen die Swing Partners, die im Laufe der Zeit ihr musikalisches Repertoire zunehmend vergrößerten, ihre Musik.



Konzerte ohne Gage

Immer wieder spielten die Lüdenscheider bei Benefizveranstaltungen ohne Gage auf. Auch von unliebsamen Begebenheiten blieb die Band in den mehr als 60 Jahren ihres Bestehens nicht verschont – etwa als die Polizei ein angeblich zu lautes Konzert im „Langen Gang“ in einem umstrittenen Einsatz räumte, was hohe Wellen schlug. Oder als das Volme-Hochwasser am 14. Juli 2021 zu einem Totalschaden der Instrumente führte.

1992 legten die Swing Partners eine Pause ein. Sechs Jahre später gelang den Lüdenscheidern ein Neuanfang. Derzeit gehören Christian Teske (Gesang), Hans Fritzsch (Gitarre), Stephan Masloff (Schlagzeug), Wolfgang Prasse (Gitarre), Siggi Wörner (Bass) und Friedhelm Schulte (Keyboard) der Formation an. Aus Altersgründen verabschiedet sich die Band von der Bühne. Mehrheitlich sind die Bandmitglieder zwischen 70 und 80 Jahre alt.



Da sie nach dank der Großzügigkeit eines Freundes nach wie vor einen Proberaum haben, werden sich die Lüdenscheider zum Spaß weiterhin treffen und Musik machen. „Was daraus wird, ist offen“, sagt Friedhelm Schulte. Ihrem Publikum dankt die Band für Jahrzehnte anhaltende Treue.