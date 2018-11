Sushi-Restaurant zieht ins Ex-"Café Zuccaba" in der Innenstadt

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Gastronomie-Landschaft wird um ein Angebot reicher. Im ehemaligen Café „Zuccaba“ am Sternplatz soll ein japanisches Restaurant eröffnen - mit Sushi und Grillspezialitäten.

Hinter den abgehängten Fensterscheiben in direkter Nachbarschaft zum Modehaus Sinn ist noch das alte Interieur zu erkennen. Doch die Zeichen verdichten sich, dass ein Nachfolger für das Café „Zuccaba“ gefunden ist.

Bereits Anfang September war bekanntgeworden, dass das Ladenlokal nach mehr als zwei Jahren Leerstand wieder vermietet worden ist. Jetzt steht fest, was dort geboten werden soll.

Wie das bundesweit tätige Maklerunternehmen Engel & Völkers in seinem Blog vermeldet, ist der Mieter ein japanisches Familienunternehmen aus der Region.

Bestellung im Restaurant per iPad

Auf einer geplanten Restaurantfläche von 429 Quadratmetern soll den Gästen ein „Sushi & Grill-Konzept“ präsentiert werden. Speisen und Getränke werden als Besonderheit per iPad geordert. iPads sind die Tablet-PCs der Marke Apple.

Wieder Außengastronomie geplant

Mit Nebenräumen ist die angemietete Immobilie im Geschäfts- und Ärztehaus Sternplatz 1 sogar 604 Quadratmeter groß. Nach LN-Informationen soll es auch wieder eine Außengastronomie geben. Erste Gespräche dazu wurden bereits geführt.

+ Am Sternplatz 1 ist ein Nachmieter für das ehemalige Café Zuccaba gefunden. © Jan Schmitz

Lokaler Lizenzpartner von Engel & Völkers ist Rothmann Immobilien. Deren Makler vermittelten den Deal zwischen dem Eigentümer des Komplexes, dem irischen Investor Bert Allen, und der japanischen Familie.

Name des Unternehmens noch nicht bekannt

Die Beteiligten hatten sich darauf geeinigt, den Namen des Mieters erst dann zu nennen, wenn auch ein Eröffnungstermin absehbar ist. Gestern gab es dazu keine Auskunft.

Ein ähnliches Sushi-&Grill-Konzept haben die Yumini-Restaurants in Dortmund, Siegen, Gelsenkirchen und Bochum. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich beim Lüdenscheider Gastronom aber nicht um eine Kette handeln.

Café-Zuccaba musste Insolvenz anmelden

Vormieter am Sternplatz 1 war die Café Zuccaba Lüdenscheid GmbH. Geschäftsführer Halil Özince hatte dort zwischen 2010 und 2016 ein Café mit Außengastronomie betrieben. 2016 musste Özince Insolvenz anmelden und schloss die Gastronomie. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung über hohe Nebenkosten, die der Vermieter dem Gastwirt in Rechnung gestellt hatte.

Das beim Amtsgericht Hagen geführte Insolvenzverfahren ist nach LN-Informationen formal noch nicht abgeschlossen. Allerdings hatte der Insolvenzverwalter bereits im September 2016 einen Antrag auf Masseunzulänglichkeit gestellt. Das heißt, er musste damit rechnen, dass das verbliebene Vermögen für die Kosten des Verfahrens nicht reicht.

„Sushi & More“ zieht an die Wilhelmstraße

Sushi-Genuss gibt es bereits an anderer Stelle in Lüdenscheid – unter anderem bei „Sushi & More“ im Stern-Center. Allerdings nur noch bis 24. Dezember. Dann steht der Umzug in den ehemaligen Schmuckladen „Chapeau Claque“ auf der Wilhelmstraße an. Nach der Renovierung ist geplant, „Sushi & More“ voraussichtlich im Februar wiederzueröffnen.