Supermarkt in Brügge: Mitarbeiter mit Teppichmesser bedroht

Ein 30-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag laut Polizeibericht einen Mitarbeiter des Edeka-Marktes in Brügge, Am Wasserturm, mit einem Teppichmesser bedroht.

Lüdenscheid - Gegen 16.20 Uhr sah der Mitarbeiter, wie der Kunde Toast, Tiefkühl-Schnitzel und Getränkedosen in seinen Rucksack packte. Als er den Mann ansprach, zog der ein Teppichmesser mit ausgefahrener Klinge hervor und bedrohte den Mitarbeiter. Dann verließ er das Geschäft – ohne Beute.

Am Abend trafen Polizisten den Mann in der Nähe des Marktes an und befragten ihn zu dem Vorfall.

Dabei räumte der 30-Jährige die Tat ein. Seine Erklärung: Der Mitarbeiter habe ihn „genervt“.