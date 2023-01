Supermarkt-Betreiber aus MK: „Containern lohnt sich hier kaum“

+ © raatz/DPA Als „Containern“ wird die Mitnahme weggeworfener Waren aus den Containern von Supermärkten bezeichnet. © raatz/DPA

Angesichts einer bundesweiten Debatte rund um das Containern nehmen lokale Supermärkte Stellung zu dem Thema. Eines wird dabei deutlich: Sehr lukrativ scheint es in Lüdenscheid nicht zu sein.

Lüdenscheid – Bundesweit entbrennt aktuell eine Diskussion rund um das sogenannte „Containern“. Die damit bezeichnete Mitnahme weggeworfener Waren aus den Containern von Supermärkten ist bislang als Diebstahl strafbar. Doch mehren sich die Stimmen, die eine Legalisierung des Containerns fordern, um damit der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken. Lüdenscheider Supermarkt-Betreiber stehen dem relativ neutral gegenüber – wohl auch, weil hier bislang kaum containert wurde.

„Bei uns ist das noch nie vorgekommen“, sagt Kai Kantimm, Leiter des gleichnamigen Edekas in Brügge. „Bei uns gäbe es aber ohnehin wenig zu holen, wir spenden jeden Tag Lebensmittel an die Tafel.“ Kantimm gibt weiterhin zu bedenken, dass in den Containern auch Produkte aus Warenrückrufen landen, „denen eine Verunreinigung nicht direkt angesehen werden kann“.

Ähnliches berichtet auch Krystian Frankowski von Edeka Preller: „Bei uns landen ohnehin keine Lebensmittel in der Tonne. Alte Ware wird täglich vom Unternehmen Refood abgeholt.“ Das Unternehmen übernehme dann die energetische Verwertung der Lebensmittel. „Containert wurde bei uns nur ganz selten mal an der schwarzen Tonne“, sagt Frankowski, der dies zwar bei einer diskreten Vorgehensweise dulde, es jedoch niemandem empfehlen könne: „Dort landen nur wirklich kaputte Produkte und beispielsweise auch Scherben und Splitter. Das ist die Mühe nicht wert.“

Einen Schritt früher ansetzen

Andre Mory, Leiter der Region Nordrhein-Westfalen bei Denns Biomarkt, gibt auf Anfrage unserer Zeitung ebenfalls an, dass sich Containern an der Lüdenscheider Filiale kaum lohnen würde: „Bei Übermengen bietet unser BioMarkt spezielle Aktionen und Preisnachlässe an. Für Waren, die kurz vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, senken wir frühzeitig den Preis, um deren Abverkauf attraktiver zu machen. Obst und Gemüse mit geringem Qualitätsverlust bieten wir ebenfalls vergünstigt an. In unserem Bistro bereiten wir aus zu reichlich bestellten Lebensmitteln Salate und Snacks zu.“ Zudem arbeite Denns Biomarkt ebenfalls mit der Lüdenscheider Tafel und auch der Lebensmittelrettungs-App „Too Good to Go“ zusammen (wir berichteten).

Lidl-Sprecherin Gloria Funke verweist in diesem Zusammenhang ebenfalls auf die unternehmensinternen Maßnahmen zu Vermeidung von Lebensmittelverschwendung: „Wir haben uns bei Lidl das Ziel gesetzt, Lebensmittelverluste und den organischen Abfall im Unternehmen bis 2025 um 30 Prozent zu reduzieren. Dazu arbeiten wir unter anderem mit gezielten Rabatten im Rahmen unseres ‘Rette mich’-Konzepts und spenden an die Tafel.“

Vor diesem Hintergrund begrüße das Unternehmen den Abbau rechtlicher Hemmnisse bei der Weitergabe von Lebensmitteln, zum Beispiel an die Tafeln, welcher im Koalitionsvertrag vorgeschlagen wird. „Lediglich Lebensmittel, die beschädigt oder verdorben und für den Verzehr nicht mehr geeignet sind, werden zur Herstellung von Bio-Methan in Biogasanlagen transportiert oder über Mülltonnen entsorgt, die in öffentlich nicht zugänglichen Bereichen stehen“, sagt Funke.