„Super-Sonntag“ in Lüdenscheid: Public Viewing, Autoshow, Foodtruck-Festival

Von: Leon Malte Cilsik

Die Live-Übertragung der Brücken-Sprengung ist am Sonntag lediglich der Auftakt – in der Innenstadt gibt‘s ein umfangreiches Programm für Groß und Klein.

Lüdenscheid (NRW) – Am Sonntag, 7. Mai, wartet auf die Lüdenscheider ein umfangreiches Unterhaltungsangebot in der Innenstadt. Die Live-Übertragung der Brücken-Sprengung stellt dabei lediglich den Auftakt dar.

Public Viewing

Auf dem Gelände am Bahnhof baut die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH eine große Leinwand auf. Ab 11.25 Uhr wird hier eine Live-Übertragung zur Sprengung der Talbrücke Rahmede gezeigt. Entertainer Dirk Weiland stimmt die Besucher ab 10 Uhr mit Musik und Moderation auf die Sprengung ein, die für 12 Uhr geplant ist. Für Verpflegung sei ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Autoschau

Auf dem Rathausplatz stellen acht Autohäuser in der Zeit von 11 bis 17 Uhr insgesamt 84 neue Pkw-Modelle aus. Präsentiert wird die Autoschau von der Kfz-Innung und der Kreishandwerkerschaft. Für Kinder werde es einen „Rollplay Parcours“ geben, auf dem sie Mini-Autos mit Elektro-Antrieb fahren können.

Oldtimer-Rallye

Außerdem endet am Sonntag auch die 17. Lions-Oldtimer-Rallye auf dem Rathausplatz. Ab 16 Uhr stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre klassischen Fahrzeuge aus.

Freuen sich auf einen ereignisreichen Sonntag (von links): Jens Rodermund (Kfz-Innung und Kreishandwerkerschaft) Katja Schlorff (LSM) und Klaus-Dieter Voth (Lions-Club Lüdenscheid-Lennetal). © LSM

Street-Food-Festival

Direkt nebenan auf dem Sternplatz sind die am Samstag in der Zeit von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr die Stände des Street-Foodtruck-Festivals geöffnet. Dabei sorgt am Samstag ab 18 Uhr die John Porno Band für Livemusik.

Für jede Menge Spiel und Spaß ist seit auch gesorgt: Die Eventagentur Zeitgewinnt lädt zur „Hütchenschlacht“ ein. Eine Hüpfburg wird hier ebenfalls aufgebaut. Außerdem zaubert am Sonntag die Kinderschmink-Expertin Carolin Tillmann-Hein alias der „Mal-engel“ bunte Fantasiebilder auf Arme und Gesichter von Mädchen und Jungen.

Parkmöglichkeiten

Alle städtischen Parkhäuser und Tiefgaragen in und nahe der Innenstadt sind nach Angaben der LSM am Sonntag geöffnet. Im Einzelnen: Kulturhaus, Rathaus, Kirchheim, Museum, Rathausplatz, Sternplatz.

Auch privat betriebene Parkhäuser und Tiefgaragen (Sparkasse, Volksbank, Tiefgarage Sternplatz sowie die Parkhäuser Rathausplatz, Stadtmitte und Sauerland-Center) können genutzt werden.

Das Highlight wird am Sonntag wohl zweifellos die Sprengung der Talbrücke Rahmede bleiben. Come-on.de hat erklärt, wie der 17.000-Tonnen-Koloss fallen soll.