A45-Sperrung: Gemieteter Enforcement Trailer füllt die Stadtkasse

Von: Jan Schmitz

Als Anhänger getarnt: der Enforcement Trailer. Er tut seine Arbeit - und füllt die Stadtkassen. © Cornelius Popovici

Diese Investition rechnet sich für die Stadt. Unmittelbar nach der Sperrung der A45 und der sich anschließenden Verkehrsprobleme durch den Umleitungsverkehr hatte die Stadt Lüdenscheid für die Kontrolle des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet eine zusätzliche Blitzeranlage angemietet.

Lüdenscheid – Seit dem 13. Januar ist nun ein sogenannter Enforcement Trailer in Lüdenscheid im Einsatz, der – als Anhänger getarnt – Geschwindigkeitsverstöße sowie abseits der Bedarfsumleitung Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot für den überregionalen Schwerlastverkehr dokumentiert. Positiver Nebeneffekt der Anlage: Mit Hilfe des Enforcement Trailers können auch kurzfristig Verkehrszählungen durchgeführt werden, da jedes vorbeifahrende Fahrzeug gemessen wird.

Nach einer Testphase hat sich die Stadt Lüdenscheid im Frühjahr zu einer längerfristigen Anmietung entschieden. Der aktuelle Mietvertrag läuft bis zum 31. März 2023. Eine Verlängerung wird vonseiten der Stadtverwaltung angestrebt. Zu Beginn des Mietvertrags im März hatte die Stadt eine Mietdauer von fünf Jahren bis zur Fertigstellung der Talbrücke Rahmede kommuniziert, nun hat man sich jedoch zunächst für Jahresverträge entschieden. Der Vorteil bei dem Mietmodell: Der Dienstleister kümmert sich nicht nur um Wartung und Auswertung des Enforcement Trailers, sondern sorgt auch bei Vandalismusschäden rasch für Abhilfe. Allein in den ersten acht Monaten wurde der neue Enforcement Trailer der Stadt Lüdenscheid mindestens dreimal beschädigt oder besprüht.

Der Super-Blitzer erfasst Lkw ungeachtet ihrer Geschwindigkeit. © Cornelius Popovici

Durch die Anmietung des Enforcement Trailers klingelt es praktisch im Minutentakt im Stadtsäckel. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, sind mit Hilfe des Blitzers bislang nach Verkehrsrechtsverstößen knapp 370 000 Euro eingenommen worden (Stand 4. August). Diese Verwarn- und Bußgeld-Einnahmen leisten einen Beitrag, die Haushaltsbelastungen aus der Brückensperrung aber auch durch die Corona-Pandemie und die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine etwas zu mildern, heißt es aus dem Lüdenscheider Rathaus. Doch das ist nur ein Aspekt.

„Insgesamt war, ist und bleibt es Ziel der Stadt Lüdenscheid, dass möglichst viel Verkehr nicht durch die Stadt fließt und Lüdenscheid weiträumig umfährt.

Denn: Der Enforcement Trailer wird vorwiegend an den Ausweichrouten für die A45-Umleitung eingesetzt, entsprechend hoch ist der Anteil auswärtiger Verkehrssünder, die teils tief in die Tasche greifen müssen. Die mobile Blitzeranlage ist für den Ersten Beigeordneten Fabian Kesseler daher nicht nur eine lukrative Sanktionsmöglichkeit, sondern hat auch eine Lenkungsfunktion: „Insgesamt war, ist und bleibt es Ziel der Stadt Lüdenscheid, dass möglichst viel Verkehr nicht durch die Stadt fließt und Lüdenscheid weiträumig umfährt. Der Enforcement Trailer ist ein Mittel, möglichst viele Fahrzeuge aus den Anliegerstraßen herauszuhalten, die diese als Abkürzung zur Umleitungsstrecke nutzen. Gemeinsam mit der Polizei versuchen wir, möglichst viele Regel-Verstöße zu ahnden und so die Belastungen für die Lüdenscheider zu begrenzen“, sagt Kesseler.