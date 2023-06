Musikalischer „Geschlechterkampf“ in der Scholl-Aula

Von: Thomas Krumm

Eine interessante Kooperation gibt es im Eltern-Lehrer-Schüler-Chor (ELS-Chor) der sich donnerstags in der Schule trifft. © Thomas Krumm

Als Schule voller Musik präsentierte sich das Scholl-Gymnasium bei seinem Sommerkonzert unter dem Titel „Summer Voices“. Auf der Bühne der gutgefüllten Aula standen nicht weniger als drei Schulchöre und ein Projektchor, der aus der Zusammenarbeit mit der Musikschule hervorgegangen ist: „The lion sleeps tonight“ und „Take on me“ sang dieser Chor unter der Leitung von Franziska Förster im zweiten Teil des Konzerts.

Lüdenscheid - Das Konzert begann mit einem munteren Gesangs-„Battle“ zwischen Mädchen und Jungen der Klasse 5a. „Jungs gegen Mädchen“ lautete der Titel des Rap, nach dem das Publikum wie eine Versammlung von Ringrichtern über den Sieger entscheiden durfte.

Die Zustimmung für die Feststellung, dass die Mädchen gewonnen hätten, war dabei deutlich lauter. Die beteiligten Jungen hatten allerdings das große Verdienst, dass sie der sonst verbreiteten „männlichen“ Zurückhaltung gegenüber dem Singen entgegentraten.

Gewonnen hatten also auch sie und das Publikum, dem der „Geschlechterkampf“ viel Spaß machte. Auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b präsentierten sich und den Titel „Believer“ auf der Bühne.



Jungs - hier die 5a - gegen Mädchen, sogar ein „Battle“ war dabei. Das Publikum musste den Sieger bestimmen. © Krumm

Im Rahmen der künstlerischen Schulfächer hat sich das gemeinsame Chorsingen fest etabliert. Der Mup-Chor (Mup steht für Musik-praktisch) sang in großer Besetzung „When I was your man“ und „Someone you loved“. In zwei weiteren Chören gibt es keine Noten, dafür aber viel Spaß: Die Musik-AG, die sich immer mittwochs in der 7. Stunde trifft, sang in großer Chorbesetzung „Flowers“ und „Cover me in sunshine“.

Eine interessante Kooperation gibt es im Eltern-Lehrer-Schüler-Chor (ELS-Chor) der sich donnerstags am Abend in der Schule trifft. „Als ich in den Chor kam, gab es keinen Mann“, erinnerte sich ein Vater und ergänzte, dass sich das inzwischen geändert habe. Es war auch zu sehen, als der stattliche ELS-Chor „Easy on me“, „This is me“ und „Viva la vida“ sang. Emilia Buchner, Lani Roeder und Merjem Smrkovic präsentierten als Gesangstrio „Riptide“.

Dazu kamen zwei Instrumentalsolisten: Matilda Brandner spielte auf dem Flügel Franz Schuberts „Regentropfen-Prélude“. Eine Besucherin zeigte sich nach dem Konzert besonders beeindruckt vom Auftritt des jungen Geigers Giulio Elia.



Schulleiterin Michaela Knaupe dankte nach dem Konzert Cornelia Fink, die die Gesamtleitung für das Konzert hatte, und den vielen weiteren Beteiligten, die für die Organisation und das Funktionieren der Technik gesorgt hatten. Die Technik-AG hatte beim Finale einen eigenen „Auftritt“, als ein Tanz bunter Lichter über die Bühne schwebte.