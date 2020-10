Im Aldi im MK: Paar mit 56 Schoko-Tafeln zahlt an der Kasse etwas ganz anderes

Lüdenscheid - Durch seinen offensichtlichen Heißhunger auf Süßigkeiten und akuten Geldmangel hat sich ein Pärchen aus Essen in Schwierigkeiten gebracht.

"Zuviel zu naschen war noch nie gesund", heißt es in der aktuellen Polizeimeldung. Und: "Dem Diebes-Pärchen wird die Beute möglicherweise noch länger im Magen liegen."

Der rumänisch-stämmige 39-jährige Ladendieb und seine Begleiterin (36) versuchten am Mittwochvormittag im Aldimarkt an der Kölner Straße, 56 Tafeln Schokolade und eine Packung Erdnüsse im Gesamtwert von fast 80 Euro zu klauen. Doch sie machten die süße Rechnung ohne den Ladendetektiv. Der beobachtete, wie die beiden ihre Beute stapelweise in ihren Taschen verstauten.

An der Kasse bezahlte das Pärchen "ganz unauffällig" lediglich eine Flasche Wasser. Doch vor dem Ausgang sprach der Aldi-Mann die beiden an und alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl läuft.