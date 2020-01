Süß! Diese Babys kamen an Neujahr und Silvester in Lüdenscheid zur Welt

Lüdenscheid - Für sechs Eltern begann 2020 mit einem echten Knaller: Ihre Kinder wurden an Neujahr in der Bergstadt geboren. Wir haben im Text Fotos der süßen Neujahrs- und Silvesterbabys.

Liv Harley Bauckhage ist das erste Baby, das im neuen Jahr in Lüdenscheid geboren wurde: Mit einem Gewicht von 3030 Gramm kam sie am 1. Januar um 3.03 Uhr im Klinikum Lüdenscheid zur Welt.

Darüber freuen sich vor allem die Eltern Vanessa und Lars Bauckhage gemeinsam mit Liv Harleys großer Schwester Shanice.

Und: Mit diesem besonderen Geburtsdatum ist Liv Harley in diesem Jahr nicht allein: Fünf weitere Babys wurden an Neujahr im Klinikum geboren, dort und in der Berglandklinik kamen außerdem insgesamt vier Kinder in der Silvesternacht zur Welt.

Wir haben hier Fotos von einigen der Neujahrs- und Silvesterbabys aus Lüdenscheid (Um die Fotos in voller Größe zu sehen, rechts oben im Bild auf den Vollbildmodus klicken):

Leo heißt das erste Kind von Fabio und Christina D'Apolito aus Lüdenscheid. Am 31. Dezember um 19.36 Uhr erblickte der Junge im Klinikum das Licht der Welt. Er maß 50 Zentimeter und wog 2630 Gramm:



+ © Nougrigat Aynur und Yasin Kümüs aus Werdohl sind glücklich, dass seit dem 1. Januar Saucar-Efe bei ihnen ist. Ihr erstes Kind erblickte an diesem Tag um 23.24 Uhr im Klinikum Hellersen mit einer Größe von 51 Zentimetern und einem Gewicht von 3340 Gramm das Licht der Welt: