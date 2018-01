SWTAL 2018: "E-Mobilität das Schwerpunktthema“

Lüdenscheid - E-Mobilität wird bei der Südwestfälischen Technologie Ausstellung Lüdenscheid für Metall- und Kunststoffverarbeitung (SWTAL) 2018 das inhaltliche Schwerpunktthema bilden. Die Messe findet vom 27. bis 29. September am Ausstellungsgelände Loh statt.

Die Zulieferbranche im Bereich Automotive befindet sich im Umbruch. Das Thema E-Mobilität stellt viele Unternehmer vor neue Herausforderungen. Auf welche Konsequenzen sich eine Branche einzustellen hat, welche Chancen und Herausforderungen sich für die Zukunft der heimischen Zulieferbetriebe ergeben, darüber will die Südwestfälische Technologie Ausstellung Lüdenscheid für Metall- und Kunststoffverarbeitung (SWTAL) vom 27. bis 29. September informieren.

Über 600 000 Arbeitsplätze hängen laut dem Verband der Automobilindustrie direkt an der Technologie der Verbrennungsmotoren. Somit entfallen darauf rund 13 Prozent der industriellen Wertschöpfung. „Mit einem neuen Konzept möchten wir auf die Umwälzungen im Markt reagieren“, erklärt Peter Treu vom Veranstalter Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften der Stadt Lüdenscheid.

E-Mobilität wird bei der Premiere 2018 das inhaltliche Schwerpunktthema bilden. An den Veranstaltungstagen werden Vorträge von Fachleuten das Thema aus verschiedenen Perspektiven aufarbeiten. „Uns geht es darum, für heimische Unternehmen kein Negativszenario zu kreieren sondern vielmehr die Chancen herauszuarbeiten, die sich aus dem Thema ergeben.“

Damit will die Stadt Lüdenscheid die Traditionsmesse, die zum 17. Mal am Ausstellungsgelände Loh veranstaltet wird, als Wissensforum und Branchentreff für die metall- und kunststoffverarbeitende Industrie sowie deren Peripherieindustrie, wie beispielsweise die Automationstechnik, den Werkzeugbau oder den 3D-Druck, etablieren.

Integriert wird in das neue Konzept das Thema Personal – ein weiteres elementares Zukunftsthema für die heimische Industrie. „Es wird ein separates Angebot zur Gewinnung neuer Auszubildender sowie Fachkräfte geben. Wir arbeiten an dieser Stelle sehr eng mit der Südwestfalen Agentur zusammen“, erklärt Treu. In der Kombination aus Fachvorträgen zum Leitthema sowie der Unterstützung bei der Personalrekrutierung will die SWTAL Perspektiven aufzeigen und konkrete Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen anbieten.

Unternehmen können sich noch bis zum 31. Januar für die 17. SWTAL anmelden. Informationen dazu gibt es auf der Homepage swtal.de. Die Messe ist am 27. und 28. September von 9.30 bis 18 Uhr und am Samstag, 29. September, von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet.