Kellerbrand an der Südstraße: eine Person leicht verletzt

[Update 11.51 Uhr] Lüdenscheid - An der Südstraße hat es in der Nacht zu Dienstag einen ausgedehnten Kellerbrand gegeben. Als die Feuerwehr eintraf, standen elf Bewohner des Mehrfamilienhauses an Fenstern und Balkonen. Die Einsatzkräfte retteten sie über Leitern und Drehleiter. Eine Person wurde leicht verletzt.

Um 3.46 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von einer der Bewohnerinnen alarmiert. Im Keller des Sechs-Parteien-Hauses an der Südstraße 41 war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, wie Feuerwehrsprecher Jörg Weber auf LN-Nachfrage sagte. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Da das Treppenhaus komplett verraucht war, war eine Evakuierung durch die Flure nicht möglich. 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg sowie der Löschzüge Stadtmitte und Brügge brachten die elf Bewohner über Leitern ins Freie - einen der Bewohner über die Drehleiter. Eine Person musste mit leichten Rauchgasverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehrfamilienhaus vorerst nicht bewohnbar

Den Brand - entgegen erster Informationen der Polizei gab es doch ein erhebliches Feuer - brachten die Einsatzkräfte schließlich unter Atemschutz mit zwei C-Rohren unter Kontrolle. Ihr Einsatz vor Ort dauerte bis etwa 7.30 Uhr am Dienstagmorgen.

"Nach unserer Einschätzung haben die Wohnungen nur bedingt Schaden genommen, das Haus ist aber aufgrund der Schäden in Keller und Treppenhaus erst mal nicht bewohnbar", sagte Weber. Die Bewohner hätten sich im privaten Umfeld Unterkünfte gesucht und gefunden. Das Ordnungsamt sei vor Ort gewesen, falls vorübergehende Unterkünfte auf anderem Wege hätten organisiert werden müssen.

Massive Hitze und starker Rauch

Die Schadenshöhe ist bislang - ebenso wie die Brandursache - unbekannt. "Allerdings ist es bis ins erste Obergeschoss zu Putzabplatzungen an den Wänden gekommen." Von dem Feuer sei also neben dem Rauch eine massive Hitze ausgegangen. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr seien aber zumindest Heizung und Stromleitungen nicht erheblich beschädigt worden.

Für die Dauer des Einsatzes - insgesamt fast vier Stunden - war die Südstraße zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt. Nutzer der Facebook-Gruppe "Du bist Lüdenscheider, wenn..." berichteten in dem sozialen Netzwerk von enormem Feuerwehraufgebot.

Rauchwarnmelder retten Leben

Nach Informationen von Jörg Weber waren neben Feuerwehr und Ordnungsamt auch die Polizei, zwei Rettungstransportwagen, ein Notarztwagen mit Besatzung sowie der Rettungsbus des Märkischen Kreises - für einen vorübergehenden Aufenthalt der Betroffenen - am Unglücksort.

Jörg Weber betonte noch einmal, dass Rauchwarnmelder, wie auch in diesem Fall, leben retten. "Sie wecken schlafende Personen rechtzeitig auf." Seit dem 1. Januar sind Rauchwarnmelder in Wohnungen Pflicht.

Die Polizei ermittelt derzeit laut ihrer Pressestelle die Brandursache.