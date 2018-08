Suchtberatung: Start am 18. September 

Lüdenscheid - „Irgendwann ist der Tiefpunkt erreicht: Führerschein weg, Ehe kaputt, Haus verloren, Schulden – die Folgen von Suchterkrankungen können gravierend sein“, weiß der ehrenamtliche Suchtberater Reiner Kölsche.

Gemeinsam mit Gabi Partmann und Dagmar Schröder hat er in den vielen Jahren seiner Tätigkeit für die Suchtberatung des Diakonischen Werkes an der Heedfelder Straße schon so manche Geschichte gehört, die nicht nur den an der Sucht erkrankten Menschen, sondern auch die Angehörigen, die sogenannte Co-Abhängigen, an einen Tiefpunkt ihres Lebens gebracht haben.

er an diesem Punkt nicht weiter weiß und erkennt, dass er Unterstützung benötigt, ist in der Informations- und Motivationsgruppe gut aufgehoben, Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 02 35 1/ 90 74 57 notwendig.

Nach einem Erstkontaktgespräch treffen sich die Teilnehmer jeweils dienstags von 19.30 bis 20.30 Uhr, ab Januar von 19.30 bis 21 Uhr. Beginn ist am 18. September:

„Zu uns kommen Menschen mit unterschiedlichen Suchterkrankungen wie zum Beispiel, Alkohol- oder Spielsucht, Essstörungen, Kauf- oder Mediensucht, aber eben auch deren Angehörige. Zu Beginn stehen Informationen über Suchtkrankheit, Kontrollverlust und Rückfallgefahren im Mittelpunkt“, erzählen die drei, die sich regelmäßig weiterbilden und sich auch mit den hauptamtlichen Therapeuten der Suchberatungsstelle im Haus austauschen.

Schweigepflicht über das, was in der Gruppe besprochen wird, ist selbstverständlich. Das Interesse an der Psyche der Menschen, der christliche Glaube, aber auch die Dankbarkeit der Klienten, die sich ihnen anvertrauen, motiviert das Trio, das gut aufeinander abgestimmt ist.

„Wer bleibt, hat gute Aussichten, seine Sucht erfolgreich zu bekämpfen“, betonen die Berater.