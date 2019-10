NRW sucht das schönste Rathaus: Hat Lüdenscheid gute Karten?

Bauministerin Ina Scharrenbach hat eine Online-Aktion ins Leben gerufen, bei der über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter sowie über Youtube das Rathaus einer Stadt noch bis Ende des Monats vorgeschlagen werden kann. Festgelegte Kriterien gibt es dafür nicht, denn „wir wollen kein Rathaus ausschließen“, sagt Fabian Götz, stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums für Heimat, Bau und Gleichstellung.

Aus dem Märkischen Kreis wurde schon Neuenrade vorgeschlagen. Unsere Redaktion hat bei Bürgermeister Dieter Dzewas nachgefragt, wie er die Chancen seines Rathauses sieht. „Wir selbst werden uns nicht beteiligen, da wir bisher nicht auf Social Media-Plattformen vertreten sind. Daher können wir nicht aktiv werden. Wenn Bürger uns vorschlagen, freuen wir uns natürlich“, sagt das Stadtoberhaupt.



+ Dieter Dzewas findet sein Rathaus am schönsten, glaubt aber nicht an große Chancen beim Wettbewerb. © Veelen

Bei dem Lüdenscheider Rathaus handele es sich um einen modernen Zweckbau, und daher halte er das Bauwerk nicht für geeignet, in so einem Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können. Es ist ein Bau aus den 60er-Jahren und damit weder historisch noch modern, auch wenn ständig etwas modernisiert und verbessert werde. Zum Beispiel wurde zuletzt ein Leitsystem für Sehbehinderte Menschen eingeführt. Trotzdem finde er selbst sein eigenes Rathaus am schönsten, obwohl das eine subjektive Meinung sei, weil es sein Arbeitsplatz sei. Es gibt allerdings 373 Städte und Gemeinden in NRW, und davon kenne er vielleicht rund 60 Rathäuser, erklärt Dieter Dzewas.