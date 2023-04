Weil er bedroht wurde: Mann stürzt aus dem Fenster

Von: Thomas Krumm

Schwerste Verletzungen an der Wirbelsäule erlitt ein 41-jähriger Lüdenscheider am 2. Juli 2022 bei der Flucht aus seiner Wohnung und dem durch massive Bedrohung provozierten Sturz aus dem ersten Obergeschoss.

Lüdenscheid - Im Prozess gegen den 24-jährigen Angeklagten, dem eine gefährliche Körperverletzung und eine räuberische Erpressung des 41-Jährigen vorgeworfen werden, hat die 6. große Strafkammer nun einen 24-jährigen Zeugen vernommen, dessen Strafprozess nach der Tötung eines Spielerberaters an der Werdohler Straße kürzlich zu Ende gegangen ist. Er bestätigte, dass er den Angeklagten kenne. „Das war ein guter Kollege von mir.“ Die beiden hätten sich „irgendwann getroffen“ und fortan häufig gemeinsam Drogen konsumiert: „Joints, Koks und viel Alkohol.“ Noch etwas verband die beiden: der Unterschlupf bei dem 41-Jährigen.

Der 24-jährige Zeuge erinnerte sich an die Zeit, als sowohl er als auch der Angeklagte bei dem 41-Jährigen wohnten: „Meine Eltern haben mich rausgeschmissen. Dann habe ich bei verschiedenen ,Kollegen‘ gewohnt.“ Irgendwann habe es „Stress“ mit dem 41-Jährigen gegeben, erzählte der Zeuge. „Er konnte mich nicht mehr in seiner Wohnung dulden.“ Zuvor hätten die drei Bewohner auch gemeinsam Drogen konsumiert, behauptete der Zeuge. „Wir haben ihm immer ein bisschen gegeben.“ Das wäre eine interessante Beteiligung an den Mietkosten gewesen, die den geduldigen Umgang des 41-Jährigen mit seinen beiden Gästen ein Stück weit erklärt hätte.

Verhängnisvolle Rolle in einem weiteren Drama

Der 24-jährige Zeuge spielte nach seinem Auszug noch einmal eine verhängnisvolle Rolle in dem Drama. Zuvor hatte ihn der Angeklagte gefragt, ob er ihm Geld überweisen könne. Letztlich erwiesen sich diese Transaktionen als eine Art Geldwäsche: Der Angeklagte des Raubprozesses überwies große Geldbeträge vom Konto des Opfers auf das Konto des 24-Jährigen und hob es von dessen Konto mithilfe der ihm geliehenen Kontokarte wieder ab. Der Zeuge behauptete, keinen Nutzen aus diesen Transaktionen gezogen zu haben. „Ich wusste nicht, woher das Geld kam.“ Bei der Bedrohung des 41-Jährigen ging es am 2. Juli maßgeblich um die Aushändigung von dessen Kontokarte. Und es sollen sich ungewöhnlich hohe Summen auf dem Konto des 41-Jährigen befunden haben, die der Angeklagte dem Zeugen nach und nach überwiesen und anschließend abgehoben haben soll.

Drei Operationen waren notwendig

Die Vernehmung eines Oberarztes aus der Unfallchirurgie in Hellersen bestätigte noch einmal die schweren Verletzungen, die der 41-Jährige bei dem Fenstersturz erlitt. Er erlitt mehrere Frakturen, die in drei Operationen gerichtet werden mussten. Der Zeuge berichtete auch von der „durchgehenden Fraktur eines Wirbelkörpers“ und mehreren verletzten Organen.

Weil der 41-Jährige Suizidgedanken äußerte, wurde er auf die psychiatrische Station verlegt. Der Zeuge diagnostizierte auch eine „Schnittwunde, die keine Folge des Sturzes war“. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass der Angeklagte dem 41-Jährigen zur Bekräftigung seiner Forderung vor dem Sturz tatsächlich einen eher oberflächlichen Messerstich versetzte.