Sturmtief: Lüdenscheider Rettungskräfte im Dauereinsatz

Auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Lüdenscheid wurde ein Lkw von den Orkanböen erfasst und kippte auf die Seite. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Lüdenscheid - Mit voller Wucht traf das Sturmtief „Friederike“ gestern Lüdenscheid. Bis in die Abendstunden waren die Rettungskräfte im Dauereinsatz. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Bereits am Morgen kam es vereinzelt zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei im Stadtgebiet. Kurze Zeit später folgte die Warnung an die Bevölkerung: Ab 11 Uhr sollten Gebäude nicht mehr verlassen werden. Heimische Schulen reagierten umgehend, schickten ihre Schüler nach Hause.

„Wir rechnen mit starken orkanartigen Böen und vielen umstürzenden Bäumen. Das kann lebensgefährlich werden“, begründete Jörg Weber von der Abteilung „Vorbeugender Brandschutz“ der Feuerwehr Lüdenscheid diesen Schritt. Er sollte Recht behalten.

+ Wie hier – auf der Straße Im Grund – sorgten zahlreiche umgestürzte Bäume für Behinderungen des Straßenverkehrs. © Popovici

Ab 11 Uhr gingen „im Minutentakt“ Notrufe ein. Aus dem gesamten Stadtgebiet meldeten die Anrufer umgestürzte Bäume, Verkehrsunfälle und Gebäudeschäden. An mehreren Stellen kam es zu Ampelausfällen. Während die Deutsche Bahn frühzeitig den Verkehr einstellte, hielt die MVG bis auf einzelne Einschränkungen und Ausfälle ihren Betrieb aufrecht.

Umgekippter Lkw blockiert Autobahn

Bereits am Mittag wurde das THW zur Unterstützung angefordert, auch die Johanniter und das Deutsche Rote Kreuz beteiligten sich an den Einsätzen. Nicht nur auf den Straßen im Stadtgebiet kam es zu zahlreichen Behinderungen des Verkehrs: Auf der Autobahn 45 blockierte ein umgekippter Lkw in Fahrtrichtung Lüdenscheid Nord, kurz hinter Hagen Süd, für mehrere Stunden die mittlere und linke Fahrspur.

Umgekippter Laster auf der A45 Zur Fotostrecke

Für Aufsehen sorgte die Evakuierung des Stern-Centers aufgrund eines Spannungsabfalls. Außerdem mussten Feuerwehr und THW zu einem Einsatz am ehemaligen Hellerforth-Haus ausrücken. Dort drohte eine Lichtkuppel, die von den Orkanböen vom Dach gelöst worden war, in die Fußgängerzone zu fallen. Mithilfe des Hausmeisters stellten die Einsatzkräfte die Kuppel sicher.

Sturmtief "Friederike" Stromausfall im Lüdenscheider Stern-Center! Zur Fotostrecke

Gegen 15 Uhr beruhigte sich die Lage allmählich. „Langsam nimmt die Zahl der Notrufe ab“, berichtete Ursula Erkens, Pressesprecherin des Kreises. „Der Schwerpunkt des Sturms verlagert sich in den nördlichen Teil des Kreises, das Schlimmste dürfte überstanden sein.“

Für die Rettungskräfte bedeutete dies allerdings noch nicht das Ende ihres Arbeitstages: Noch bis in die späten Abendstunden waren sie im Einsatz und beseitigten umgestürzte Bäume und andere Sturmschäden.

"Vorbildliches Verhalten"

Grund zur Freude: In Lüdenscheid wurde durch das Sturmtief niemand verletzt. Die Pressestelle der Polizei lobte das „vorbildliche Verhalten der Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis“.

Gefahr noch nicht gebannt

Vollständig gebannt ist die Gefahr allerdings noch nicht: Während der nächsten Tage sollten heimische Wälder nicht betreten werden, viele angeschobene Bäume könnten jederzeit umkippen. „Das ist eine lebensgefährliche Situation“, erklärte Bernd Josef Schmitt, Leiter des Forstamtes Märkisches Sauerland.