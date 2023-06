Sturm und Regen: Arbeitsreiche Nacht für Feuerwehr in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

An der Straße Im Goseborn nahe der Berglandklinik stürzte ein Baum um und beschädigte ein Motorrad und dieses Auto. © Olaf Moos

Sturm, Starkregen und Hagel waren angekündigt für die heimische Region. Doch die Städte im nördlichen Märkischen Kreis haben am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag offenbar viel mehr abgekriegt als die Kreisstadt.

Lüdenscheid - Trotzdem blicken die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf eine arbeitsreiche und schlaflose Nacht zurück, wie deren Sprecher Jörg Weber sagt. „Es war sehr unruhig.“

Allein im Zeitraum zwischen 18 und 19.10 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache fünfmal aus. Am Abend ging es nach Angaben Webers in erster Linie um Wasserschäden an Straßen, etwa aus der Fahrbahn hochgedrückte Gullydeckel.



Gegen 0.15 Uhr brach eine anstrengende Nacht für Einsatzkräfte an. In den Stunden bis 7.40 Uhr rückten sie bei Sturm und strömendem Regen zu neun witterungsbedingten Schäden aus. An mehreren Orten stürzten Bäume um. Am Goseborn in der Nähe der Berglandklinik kippte ein Baum auf ein Auto und ein Motorrad. Niemand wurde verletzt, es blieb bei Sachschäden.



Hinter Othlinghausen in Richtung Brake hielten gleich zwei Bäume den Sturmböen nicht stand und stürzten auf die Fahrbahn zur ehemaligen Stadtgärtnerei. Mitarbeiter des STL und der Mendener Firma Baumdienst Ramer sorgten am Vormittag mit Kettensägen und schwerem Gerät dafür, dass die Straße wieder frei wird.



Trotz großer Verletzungsgefahr passierten Spaziergänger mit ihren Hunden die Unglücksstelle und versuchten, unter den Stämmen hindurch ihren Weg fortzusetzen – wurden aber von den Kollegen des STL zurückgewiesen.