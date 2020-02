Sturm in Lüdenscheid: Windstärke nimmt zu - Erste kleinere Einsätze

Lüdenscheid - Die viel zitierte Ruhe vor dem Sturm Sabine ist aktuell nicht mehr ganz so ruhig. Langsam nimmt die Stärke der Windböen zu. Erste Einsätze laufen.

Stadtbrandmeister Martin Walter gab soeben bekannt, dass die Einsatzleitung der Feuerwehr ab 16 Uhr in den Startlöchern steht. Für 17 Uhr ist die Auslösung des Stadtalarms geplant, dann werden die Feuerwehr-Gerätehäuser mit Einsatzkräften in Bereitschaft besetzt sein.

Ausgerechnet auf dem Dukatenweg, Adresse der Feuer- und Rettungswache, musste die Einsatzkräfte einen Baum von der Straße räumen, damit die Kollegen aus dem Rettungsdienst wieder freie Fahrt für ihre Einsätze haben.

Die Leitstelle der Kreispolizeibehörde meldet bislang keine besonderen Vorkommnisse. Auf der Autobahn hingegen lagen gegen Mittag in Höhe der Raststätte Kaltenborn Teile von Baumkronen, die der Wind aus der Umgebung dorthin geblasen hatte.

Die Autobahnmeisterei musste nach Angaben der Polizei die linke Fahrspur von Gehölzen freiräumen.

Von der Kanaren-Insel Teneriffa melden sich Lüdenscheider Urlauber, die eigentlich heute Abend zurückkehren wollten. Mehrere Flüge nach Deutschland seien gestrichen und auf morgen verschoben, heißt es. "Wir kümmern uns jetzt um ein Hotelzimmer und genießen einen zusätzlichen Strandtag."

Sturm Sabine: Schulen in Lüdenscheid geschlossen

- Wegen des angekündigten Orkantiefs „Sabine“ bleiben alle städtischen Kindertagesstätten und Schulen am kommenden Montag, 10. Februar, geschlossen. Das hat die Lüdenscheider Stadtverwaltung am Samstag beschlossen.

„Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler geht vor. Wir wissen nicht, welche Ausmaße der Orkan in Lüdenscheid und Umgebung annehmen wird“, sagte Bürgermeister Dieter Dzewas. Das NRW-Schulministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass Schulträger und Schulleitungen den Unterricht am Montag wegen des angekündigten Unwetters ausfallen lassen dürfen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt orkanartige Böen voraus, die ab Sonntagnachmittag über Nordrhein-Westfalen hinwegfegen sollen. In der Nacht zu Montag soll das Orkantief seinen Höhepunkt erreichen - mit Windgeschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern sowie vereinzelten Gewittern und Starkregen. „Am Montag lässt der Wind zögerlich nach, es bleibt aber bis in den Mittwoch stürmisch“, teilt der DWD auf seiner Homepage mit.

