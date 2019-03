Sturm und bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter: Amtliche Warnungen für Lüdenscheid und MK

Lüdenscheid - Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung der Stufe 2 für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis herausgegeben. Diesmal allerdings nicht nur vor Sturm. Die ersten Folgen von Tief "Heinz" sind schon spürbar.

Die amtliche Wetterwarnung (Stufe 2) vor Dauerregen gilt für Lüdenscheid und den MK. Demnach hält das Regenwetter bis Samstag, 12 Uhr, an. Dabei fallen bis zu 40 Liter Regen auf den Quadratmeter. In Staulagen können sogar bis 50 Liter erreicht werden.

Die Folgen sind bereits am Freitagmittag spürbar. Aktuell steigt der Pegel der Lenne minütlich an (Der aktuelle Stand:Pegelstand an der Lenne). In Altena wurde das Lenneufer gesperrt. Das Hochwasser hat aber auch mit der Öffnung der Biggetalsperre zu tun.

Zudem wurde die Bahnstrecke Dortmund-Lüdenscheid (RB52) zwischen Rummenohl und Hagen wegen einer Überschwemmung im Gleisbereich bis Montag gesperrt.

Für den Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis zudem vor Sturmböen. Demnach treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden. Die Warnung gilt bis Freitag, 20 Uhr.

