Nur Stunden vor Streik im ÖPNV: MVG erarbeitet einen Plan

In der vergangene Woche kündigte Verdi Streiks im ÖPNV für Dienstag und Mittwoch an. Die Märkischen Verkehrsgesellschaften (MVG) arbeiten einen Tag vor Beginn des Streiks an einem Plan, wie sie ihre Kunden trotzdem befördern wollen.

Lüdenscheid - "Wir versuchen im Augenblick eine Art Fahrplan zu erstellen", erklärt Pressesprecher Jochen Sulies auf Nachfrage der Redaktion am Montagnachmittag. "Wir haben gerade erst erfahren, dass nicht nur am Dienstag gestreikt wird, sondern auch am Mittwoch." Bereits am vergangenen Freitag hatte unsere Zeitung berichtet, dass Verdi am Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen hat.

"Am Dienstag, 29. September 2020, und am Mittwoch, 30. September 2020, wird es aufgrund des Streiks im Öffentlichen Dienst bei der MVG auf vielen Strecken im Märkischen Kreis ganztägig zur Einstellung des Fahrbetriebs kommen. Aktuell ist noch nicht absehbar, wie viele MVG-Mitarbeiter und Mitarbeiter der Unternehmen, die im Auftrag der MVG unterwegs sind, am Streik teilnehmen werden", heißt es auf der Homepage.

Einen Notfallfahrplan wird es allerdings geben. Auf der MVG-Homepage gibt es"eine Auflistung nach Linien der von Auftragnehmern voraussichtlich durchgeführten Fahrten. Für diese Liste wird jedoch keine Gewähr übernommen, da nicht bekannt ist, inwieweit sich die durchführenden Auftragnehmer ebenfalls am Streik beteiligen", wird zudem erklärt.

Bernd Balzer, Gewerkschaftssekretär des Fachbereichs Nahverkehr für den Bereich Südwestfalen bei Verdi sagt: "Die Subunternehmer der MVG werden nicht streiken."