Stufenparty aus dem Ruder gelaufen: Randale in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Sechs Festnahmen und vier Strafanzeigen ist die Bilanz einer aus dem Ruder gelaufenen Stufenparty in der Nacht zu Samstag in Lüdenscheid. Besonders kurios: Einige Personen versuchten, andere Randalierer aus dem Polizeigewahrsam zu befreien.

Die Polizei ermittelt gegen sie jetzt wegen versuchter Gefangenenbefreiung. Außerdem gab es in der Nacht Strafanzeigen unter anderem wegen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Um 23.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil es bei der Party in der Innenstadt zu Tumulten und Körperverletzungen gekommen war. Als die Veranstaltung daraufhin aufgelöst wurde, verlagerte sich die Randale in die Stadt. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Acht Streifenwagenbesatzungen waren zum Höhepunkt der Auseinandersetzungen, die sich auf die gesamte Innenstadt verteilten, im Einsatz. Dabei wurde die Lüdenscheider Polizei von Kräften aus den umliegenden Orten unterstützt.

Zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam

Letztendlich wurden sechs Personen zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und auf mehrere Polizeiwachen verteilt, unter anderem in Plettenberg. Vier Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Polizei betonte allerdings, dass in einer Anzeige durchaus mehrere Personen als Beschuldigte genannt sein können.

Die letzten Kräfte beendeten ihren Einsatz im Zusammenhang mit diesen Tumulten um 3.30 Uhr.

Zweite eskalierte Party innerhalb kurzer Zeit

Vor gerade einmal knapp zwei Wochen war bereits eine andere Oberstufenparty in Lüdenscheid aus dem Ruder gelaufen. Ein Jugendlicher bekam einen Faustschlag ins Gesicht, eine 16-Jährige wurde Opfer sexueller Belästigung.

Rubriklistenbild: © dpa