Stücke von der Brücke: A45-Souvenir geht in den Verkauf

Von: Thomas Machatzke

Der Prototyp: das erste Brückensouvenir. © Machatzke, Thomas

Der Verkauf der Brückensouvenire soll noch in dieser Woche im Lüdenscheid-Shop Klein Oho im Stern-Center beginnen.

Lüdenscheid – Eigentlich war vom Lüdenscheider Stadtmarketing für den Verkauf der Brückensouvenire ein Starttermin in den Sommerferien anvisiert worden. Nun soll es direkt nach dem Schulstart klappen. „Wir sind so gut wie startklar“, sagt LSM-Chef Phillip Nieland, „unter normalen Umständen sollte Mitte bis Ende der Woche der Verkauf beginnen können.“



Zur Erinnerung: Die LSM hatte sich in Zusammenarbeit mit dem Verein „Willy & Söhne“ und der Caritas einen nicht unerheblichen, nämlich sechs Tonnen schweren Teil der Trümmerlandschaft der Talbrücke Rahmede aus Stahl, Beton und Asphalt gesichert, um daraus Erinnerungsstücke zu schaffen. Der Prototyp war Anfang Juni vorgestellt worden. Ein Stück Asphalt, ummantelt von Resin, einem Gießharz. Ein Hingucker mit hohem Erinnerungswert.



„Wir sind nun in der Produktion so weit“, sagt Stefan Hesse, Leiter der Caritas in Lüdenscheid, „natürlich wird fortlaufend weiter produziert, aber es gibt schon einige Erinnerungsstücke. Größere und kleinere.“ Jedes Einzelne ist ein Unikat, denn kein Teil des Asphalts – teils mit den Farben der Ukraine – ist identisch mit einem anderen. Auch künstlerisch anspruchsvollere Exponate sind vorgesehen. Was bisher in der Produktion zusammengekommen ist, steht nun also bereit, im Lüdenscheid-Shop Klein Oho im Stern-Center verkauft zu werden.



Postkarten ergänzen das Angebot

„Wir haben dazu auch noch Postkarten und hochwertige Poster produzieren lassen, die an die Talbrücke Rahmede und die Sprengung erinnern“, sagt Phillip Nieland, „ich muss in dieser Woche noch Rücksprache mit der Druckerei halten, denn wir wollen das Ganze als Gesamtpaket im Klein Oho in einem kleinen Regal zur Brücke anbieten und damit zeitgleich starten. Auch ein Restbestand des ‘Brückensprengers’ von Krugmann (Anmerkung der Redaktion: ein Schnaps aus heimischer Produktion) soll in diesem Regal dann zu finden sein.“



Die LSM setzt bewusst auf einen Verkauf im Stern-Center, um „die Menschen in die Stadt zu holen“, wie Nieland sagt. Bei ganz besonderen Wünschen von Auswärtigen hilft die LSM im Einzelfall unbürokratisch weiter, doch grundsätzlich ist der Verkauf vor Ort geplant. Und zwar so lange der Vorrat reicht – oder bis aus der fortlaufenden Produktion neue Exponate von der Caritas in den Shop wandern. Auf jeden Fall soll das Warten in dieser Woche ein Ende haben.