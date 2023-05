Ein Teil des „Weiße-Rose-Zauns“ könnte auch in Lüdenscheid stehen

Von: Fabian Paffendorf

2022 wurde ein Bild der Geschwister Scholl an auf der Fassade des GSG aufgetragen. Wenn es nach der Stadt Lüdenscheid geht, soll das Andenken der Namensgeber durch ein historisches Zaunelement weitergepflegt werden. © Nougrigat

Ein Teil des Münchner „Weiße-Rose-Zauns“ könnte künftig auch in Lüdenscheid stehen. Die Stadtverwaltung hat ihr Interesse daran jetzt abermals bekräftigt.

Lüdenscheid – Der Eisenzaun an der Orleansstraße am Münchner Ostbahnhof ist ein geschichtsträchtiges Stück Metall, das nunmehr demontiert werden soll. Vor dem Zaun entstand am 23. Juli 1942 das wohl bekannteste Bild der Widerstandsgruppe Weiße Rose, um die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Ein Zaunelement könnte künftig auch die Stadt Lüdenscheid in Nähe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums aufstellen.

Theoretisch wäre das möglich. Aber seit 2021 bekannt wurde, dass sich Kommunen um die einzelnen Teile des Zauns bewerben können, ist noch nicht viel Bewegung in die Sache gekommen. Wie Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik auf LN-Anfrage bestätigt, habe die Stadt Lüdenscheid bereits Ende 2021 erstmals ihr Interesse an einem der mehr als 150 Zaunstücke bekundet.

Bis 2028 sollen die Orleanshöfe, ein moderner Wohn- und Bürokomplex in München gebaut werden – auch an eben jener Stelle, an der bis jetzt noch der Zaun steht, vor dem vor 81 Jahren die berühmte Fotografie von Jürgen Wittgenstein aufgenommen wurde. Am Tag ihrer Abreise zum Sanitätsdienst an die Ostfront wurden dort vor dem Zaun Hans Scholl, Alexander Schmorell, Hubert Furtwängler und Raymund Samiller abgelichtet. Hinter ihnen ist auf dem Bild auch eine lachende Sophie Scholl mit ausgestreckten Armen zu sehen. Nicht einmal ein Jahr nach der Aufnahme des Bildes hatte das NS-Regime die studentische Widerstandsgruppe zerschlagen, die Geschwister Scholl und Schmorell hingerichtet.

Zaun soll Neubauprojekt in München weichen

Da der Zaun, vor dem das Foto der Weißen Rose entstand, dem angedachten Neubauprojekt am jetzigen Standort weichen soll, hatten schon früh Überlegungen stattgefunden, wohin die Elemente gehen könnten. Wie der „Münchner Wochenanzeiger“ beispielsweise schon 2019 berichtete, hatte der Münsteraner Hochschullehrer Werner Thiel, der sich seit seiner Zeit in München für einen Gedenkort stark macht, auch vorgeschlagen, dass die Zaunteile jeweils an Schulen verschenkt werden sollen, die die Geschwister Scholl oder die Weiße Rose als Namenspaten führen.

Wäre dieser Vorschlag umgesetzt worden, wäre in nächster Zeit ohne weiteres Zutun der Stadt ein Zaunelement der Bergstadt angeboten worden. 2021 stand die Demontage des „Weiße-Rose-Zauns“ kurz bevor.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Weiße Rose Stiftung, ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in München, mit dem Bauinvestor der Orleanshöfe ausgemacht, dass die Zaunelemente an Kommunen vergeben werden sollen, die sich darum bewerben, um das Gedenken an die Weiße Rose und die Geschwister Scholl weiterzuführen. Ende 2021 hieß es dann, dass sich Interessenten sowohl über den Bezirksausschuss Au-Haidhausen, die Weiße Rose Stiftung als auch direkt über die Baufirma GVG bewerben könnten. Gemeinsam mit dem Kulturreferat und dem Stadtmuseum wollte man dann entscheiden, wer ein Zaunstück erhalte.

In einem TV-Bericht erfuhr auch der gebürtige Lüdenscheider Carsten Brocke von der Aktion – und bat die Stadtverwaltung, sich zu bewerben.

Stadt hat erstmals 2021 ihr Interesse bekundet

Wie Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik sagt, habe man den Vorschlag begrüßt und bei den Verantwortlichen als Stadt Interesse an einem Zaunelement bekundet. Dann sei jedoch erst einmal nichts mehr passiert, wie Schulte-Zakotnik erklärt.

Im Laufe der Zeit sei das Ganze dann zwischen den diversen „Krisen“ in Lüdenscheid untergegangen. Corona-Pandemie und die Sperrung der Rahmedetalbrücke waren Themen, die den „Weiße-Rose-Zaun“ in den Hintergrund rücken ließen. Auch die weiteren Fragen zum Sachstand, die Carsten Brocke der Stadtverwaltung gestellt habe, seien „im Tagesgeschäft irgendwie untergegangen“. Auf nochmaliges Nachfragen des Ideengebers im April habe die Stadt dann aber reagiert. „Ich habe noch einmal mit der Stiftung Weiße Rose telefoniert. Mir wurde berichtet, dass der Zaun nach wie vor steht, man aber im Austausch mit dem Bauunternehmen ist, wie die Zaunelemente geschnitten werden könnten. Wann genau der Zaun nun tatsächlich abgebaut wird, steht aber noch nicht fest“, sagt Marit Schulte-Zakotnik auf LN-Anfrage. Man müsse daher erst einmal abwarten, was passiere.

Die Stadt Lüdenscheid wolle die Bewerbung noch einmal bekräftigen. Wann und ob die Bergstadt ein Zaunelement aus München erhält, steht aber noch längst nicht fest. „Ein Zaunelement aus München für das Geschwister-Scholl-Gymnasium wäre ein Stück Zeitgeschichte, das das Gedenken an die Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl lebendig hält und uns allen gleichzeitig Mahnung ist, die Schrecken der Vergangenheit nicht zu vergessen“, sagt auch Bürgermeister Wagemeyer.