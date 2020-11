Ein Stück Normalität im Corona-Wahnsinn in MK-Stadt

Der traditionelle Weihnachtsbaum

+ © Schulte Noch ohne Bleuchtung steht er da: Der Weihnachtsbaum auf dem Sternplatz. Nach Totensonntag soll er dann in vollem Glanz erstrahlen. © Schulte

Auch wenn das Weinachtsfest in diesem Jahr nicht wie gewohnt vonstatten gehen kann, pflegt die Stadt Lüdenscheid die Tradition des Weihnachtsbaums und will so für Weihnachtsstimmung sorgen.