Ein Stück Lüdenscheider Einzelhandelsgeschichte schließt

+ © Sebastian Schmidt So kennt man ihn: Michael Vormann inmitten seiner Ware. Ein Bild, das bald der Vergangenheit angehört. Zu Weihnachten schließt der Mittsechziger sein Reformhaus an der Friedrichstraße. © Sebastian Schmidt

Lüdenscheid – Niemals geht man so ganz. Was einst Trude Herr besang, mag auch für Michael Vormann gelten. Der Mittsechziger schließt zu Weihnachten sein Reformhaus an der Friedrichstraße – nach fast 34 Jahren.