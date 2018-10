Missbrauchsstudie: Bistum schweigt zu möglichen Fällen in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Hat es sexuellen Missbrauch durch Priester auch in katholischen Gemeinden in Lüdenscheid und Umgebung gegeben? Die Antwort auf diese Frage bleibt das Bistum Essen, zu dem Lüdenscheid gehört, schuldig.

Mit Scham und Selbstkritik hat die Deutsche Bischofskonferenz Ende September auf die Ergebnisse der Studie über sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche reagiert. Kardinal Reinhard Marx räumte ein, dass man zu lange weggeschaut habe, „um der Institution und des Schutzes von uns Bischöfen und Priestern willen“.

Die Studie dokumentiert den Missbrauch von 3.677 Kindern und Jugendlichen zwischen 1946 und 2014. Auch im Bistum Essen, zu dem Lüdenscheid gehört, gab es Fälle.

Unsere Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wie fällt das Ergebnis der Untersuchung im Bistum Essen aus?

Untersucht wurden die Personalakten von Priestern zwischen 1946 und 2014. Dabei wurden Hinweise auf 85 Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kleriker gefunden, 72 davon waren männlich, 13 weiblich. Als Täter wurden insgesamt 60 Personen identifiziert – kirchenrechtlich verurteilt wurden von ihnen nur 15. Bezogen auf alle Diözesanpriester seit 1946 waren 4,5 Prozent auffällig –jeder 22. von ihnen gilt demnach als Beschuldigter. Wie viele Fälle von sexuellem Missbrauch sich dahinter verbergen, hat das Bistum nicht kommuniziert. Die Forscher gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus.

Wurden Opfer entschädigt?

Als „Anerkennung ihres Leids“ hat das Bistum Essen Zahlungen zwischen 1.000 und 15.000 Euro an die durch die Missbrauchsstudie namentlich bekannten Opfer geleistet. Insgesamt wurden bisher 262.400 Euro ausgezahlt.

Hat es auch dokumentierte Fälle in Lüdenscheid und der Umgebung gegeben?

Das ist unklar. Sicher ist, dass auch die Personalakten der heimischen Priester seit 1946 überprüft wurden. Doch Daten zu einzelnen Kreisdekanaten gibt das Bistum Essen aus grundsätzlichen Erwägungen nicht heraus.

Wie wurde die Studie über sexuellen Missbrauch bei den Lüdenscheider Katholiken aufgenommen?

Andreas Rose ist Priester in der Pfarrei St. Medardus in Lüdenscheid. Er hat festgestellt, dass das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs zwar Entsetzen und große Enttäuschung unter den Gläubigen ausgelöst habe. „Aber ich habe auch den Eindruck, dass viele froh sind, jetzt darüber sprechen zu können“, glaubt Pfarrer Rose. Früher seien Machtgefälle und Hierarchien nicht hinterfragt worden. Jetzt stünden Achtsamkeit und der respektvolle Umgang auf Augenhöhe im Zentrum des kirchlichen Zusammenlebens.

Wie schätzen Hauptamtliche in Lüdenscheid die Ergebnisse der Studie ein?

Pfarrer Rose hat nach eigenen Angaben in seinen 30 Jahren Berufstätigkeit in seinem Umfeld keine konkreten Missbrauchsfälle erlebt. „Das Thema hat es immer schon gegeben, aber es wurde nicht so genau hingesehen oder vertuscht. Das Ausmaß aber ist neu und erschreckend. Die katholische Kirche hat vielen Menschen unendliches Leid zugefügt. Das kann und will niemand beschönigen.“

Welche Konsequenzen zieht die katholische Kirche vor Ort?

Der Fokus liegt auf Prävention. Seit 2016 existiere in der Pfarrei ein „Institutionelles Schutzkonzept“, in dem festgelegt sei, wie vor Ort Präventionsmaßnahmen ablaufen und welche Meldewege es gibt, so Pfarrer Rose: „Alle Ehren- und Hauptamtliche der Pfarrei werden damit vertraut gemacht und auf diese Weise sensibilisiert. Ansprechpartner bin ich und die Präventionskraft Thomas Bartz.“ Ziel sei ein intensiver Schutz für Kinder, Jugendliche und schutzbefohlene Erwachsene. Dazu gehört auch, dass Bistums-Mitarbeiter nach Angaben des Bistums Essen künftig alle fünf Jahre ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen.

Hat es sexuellen Missbrauch auch in der evangelischen Kirche in Lüdenscheid gegeben?

Das ist unklar. Auf Anfrage teilt Superintendent Klaus Majoress mit, dass es in seiner Zeit in diesem Amt – also seit 2000 – im evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg keine nachweisbaren Fälle sexuellen Missbrauchs gegeben habe, die juristisch abgeurteilt wurden. Eine Missbrauchstudie ähnlich der katholischen ist laut Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) nicht geplant. Allerdings will die Evangelische Kirche die Zahl der von den Unabhängigen Kommissionen der Landeskirchen bearbeiteten Fälle erlittenen Leids, die Höhe der finanziellen Leistungen und die Anzahl der Disziplinarverfahren im Zusammenhang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung zentral erheben – und auch veröffentlichen.

An wen können sich mögliche Opfer wenden?

Beide Kirchen haben Ansprechpartner für Opfer sexuellen Missbrauchs benannt: Rendel Simon ist unter Tel. 02 35 1/ 39 08 13 oder unter der Mailadresse beratungsstelle@diakonie-lued.de erreichbar. Pfarrer Andreas Rose hat die Rufnummer 0 23 51 /6 64 00 40, Mail: st.joseph-und-medardus.luedenscheid@bistum-essen.de. Opfer sexuellen Missbrauchs können sich auch an jede Polizeidienststelle oder an den Leiter des Kriminalkomissiariates Kriminalprävention, Thomas Groß-Hohnacker, Tel. 02372/90995510, E-Mail: kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de wenden.