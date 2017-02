Studenten realisieren Praxisprojekt in der Phänomenta

Lüdenscheid - Wann in Gebäuden der Wohlfühlfaktor erreicht ist, ist oft ein rein subjektives Empfinden. Dennoch gibt es Behaglichkeitsmessungen. Auf einer solchen Grundlage haben Adriano Pondruff und Athanasios Giouroukakis die Lüftungsanlage der Phänomenta unter die Lupe genommen – und erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten erreicht.

Die beiden jungen Leute studieren Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Gebäudesystemtechnik an der Fachhochschule Südwestfalen. Die letzten Semester ihres Bachelor-Studiums absolvieren sie am Standort in Lüdenscheid. Ihre zwölfwöchige Projektarbeit haben sie in der benachbarten Phänomenta absolviert – Adriano Pondruff gehört dort seit rund zwei Jahren zum Team der Mitarbeiter.

Im Rahmen der Arbeit haben die Studenten das Gebäude und die Gebäudetechnik unter die Lupe genommen, um energetische Optimierungen zu erzielen. Dabei geht es um den Grad der Unzufriedenheit, der bei Behaglichkeitsmessungen festgestellt wird. „Dieser fällt nie unter fünf Prozent und sollte zwischen fünf und zehn Prozent liegen“, erklärt Prof. Dr. Anne Wehmeier, Professorin für Gebäudekonstruktion und energieeffiziente Gebäudeplanung an der FH, die die Arbeit betreut hat.

Schnell habe sich die Lüftungsanlage als eine Stellschraube herausgestellt, an der mit geringen Maßnahmen viel erreicht werden könne. Nachdem die Studenten die Anlage manuell neu eingestellt haben, lagen sie bei einer erneuten Behaglichkeitsmessung bei acht Prozent – nur geringfügig höher als zuvor. Nichtsdestotrotz haben sie eine Reduktion des Stromverbrauchs in der Phänomenta um neun Prozent erzielt, ohne etwas investieren zu müssen. Ein beachtlicher Wert angesichts des hohen Gesamt-Energiebedarfs, wie Phänomenta-Leiter Dr. Johannes Pöpping betont. Insofern werde nun überlegt, in eine automatische Steuerung zu investieren, damit sich die Anlage selbständig an den jeweiligen Bedarf anpasst, der mit den Besucherzahlen schwankt, im Moment erfolgt die Umstellung manuell.

Von der Zusammenarbeit haben beide Seiten profitiert, sagen Pöpping und Wehmeier. Auch Athanasios Giouroukakis sprach von einer guten Erfahrung, das bis dahin in der Theorie Gelernte in der Praxis umzusetzen. Anne Wehmeier und Johannes Pöpping können sich daher vorstellen, dass dies der Startschuss für weitere gemeinsame Aktionen und Projekte gewesen sein könnte.