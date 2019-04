So soll die Altstadt belebt werden: Studenten schlagen Tier-Café vor

Verrückte Ideen erwünscht

+ © Schwager Auf großflächigen Papierformaten zeigten die Iserlohner Studenten ihre Ideen für die Belebung der Lüdenscheider Altstadt. © Schwager

Lüdenscheid – Eine Fülle von Ideen wider den Leerstand in der Lüdenscheider Altstadt haben Studierende der Iserlohner Fakultät für Kunst und Design an der University of Applied Sciences Europe (UE) zum Abschluss einer Projektwoche in einem Ladenlokal an der Corneliusstraße präsentiert.