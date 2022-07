Stromsparen: Lüdenscheider Wahrzeichen bleibt dunkel

Von: Thomas Machatzke

Der 76 Meter hohe Turm der Phänomenta leuchtete in der Vergangenheit, wenn es der Anlass hergab, auch schon mal in roter Farbe. Nun gibt es der Anlass her, dass er im Sommer abends gar nicht mehr leuchtet. © PSL/R. Rutzen

Der Turm der Phänomenta ist seit vielen Jahren ein Wahrzeichen der Stadt Lüdenscheid, die abendliche Beleuchtung schon in vielen Farben erfolgt. Doch seit etwa zwei Wochen bleibt der Turm dunkel. Der Grund: Energiesparmaßnahmen.

Lüdenscheid – Während die Stadt Lüdenscheid nach den Sommerferien überlegen will, wie es mit dem Einsparen von Strom und Gas weitergehen könnte, ist Torsten Schulze schon einen Schritt weiter. Schulze ist Geschäftsführer der Phänomenta und damit auch verantwortlich für den Turm der Phänomenta am Bahnhof. Der leuchtet eigentlich auch im Sommer abends zuverlässig zwischen 18 Uhr und Mitternacht.

Seit etwa zwei Wochen indes leuchtet der Turm nicht mehr. „Der Turm ist für den Sommer ausgeschaltet. Wir sind uns unseres Vorbildcharakters durchaus bewusst“, sagt Schulze, „wir haben in der Vergangenheit mit der Farbgebung bereits Zeichen gesetzt. Jetzt möchten wir mit der Abschaltung des Turmes ebenfalls ein Zeichen setzen.“



Die Farbgebung und die Diskussionen darum – sie haben bei Schulze und dem Phänomenta-Team, aus dem heraus gemeinsam die Idee zur Abschaltung entstand, besonders sensibel gemacht. Rot für den Tag der Todesstrafe, orange für den Tag der Gewalt gegen Frauen, blau-gelb für die Ukraine, ein ausgeschaltetes Licht für den Earthday. „Alles wohlüberlegt und dosiert“, sagt Schulze, „manchmal ist eine gewisse Brisanz dabei. Bei der Politik und beim Fußball wollen wir uns raushalten. Ich werde den Turm nicht schwarz-gelb strahlen lassen, auch wenn ich ein Schwarz-Gelber bin…“ Wenn eine städtische Persönlichkeit mal wieder eine Idee entwickelt, wird diese geprüft. Und offen entschieden. Beim Tag der griechischen Unabhängigkeit hat man sich dagegen entschieden – in Lüdenscheid gibt es nicht nur viele Griechen, sondern auch viele Türken, die das wohl nicht so gut gefunden hätten. Die Frage, ob der Turm in Regenbogen-Farben strahlen könnte, stellt sich nicht, es ist technisch nicht umsetzbar.



Dafür indes gibt es eine Multi-Colour-Einstellung. Für ein Foto-Event hatte Schulze dies einmal ausprobiert – und direkt Rückmeldung erhalten von einem Lüdenscheider, der die Vielfarbigkeit schon mehrfach angeregt hatte und sich besonders freute an diesem Tag. „Die Lüdenscheider sind stolz auf ihr Wahrzeichen und nehmen das auch sehr genau wahr“, sagt Schulze, bei dem es schon vorgekommen ist, dass er abends eine WhatsApp-Nachricht erhalten hat. „Der Turm leuchtet nicht!“ Dann hat er aus Dortmund auch nichts machen können, aber die Rückmeldung hat ihm gezeigt, dass es den Lüdenscheidern nicht egal ist, was da am Bahnhof passiert.



Umso erstaunter ist Schulze nun, dass es in den vergangenen 14 Tagen noch gar keine Rückmeldungen gegeben hat. „Jeder kann für sich selbst entscheiden, wo er mit dem Energiesparen anfängt und mit gutem Beispiel voran geht“, sagt er und findet, dass das Beispiel der Phänomenta ein gutes ist. Schulze kündigt an: „Wir werden den Turm im Herbst und in der dunklen Jahreszeit wieder beleuchten. Jedoch werden wir die Beleuchtungszeiten reduzieren und bei der Beleuchtungsdauer der Zeit anpassen, wenn in Lüdenscheid auch Betrieb ist.“ Dann wird möglicherweise auch die Stadt nachziehen. Man wird sehen.