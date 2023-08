Arbeiter hängen an Stromleitungen am Vogelberg

Der Stromtrassen-Ausbau zwischen Dortmund-Kruckel und Dauersberg in Rhein-Pfalz macht sichtbar Fortschritte. Davon werden aktuell die Anwohner des Vogelbergs Zeuge.

Lüdenscheid – Der Stromtrassen-Ausbau zwischen Dortmund-Kruckel und Dauersberg in Rhein-Pfalz, der auf einer Strecke von 36 Kilometern auch durch den Märkischen Kreis führt, macht auch in Lüdenscheid sichtbar Fortschritte.

In luftiger Höhe brachten die Mitarbeiter der von Netzbetreiber Amprion beauftragten Firma Powerlines Energy sogenannte Separatoren an. © Popovici, Cornelius

Aktuell werden die Anwohner am Vogelberg Zeuge davon, wie in luftiger Höhe die Mitarbeiter der von Netzbetreiber Amprion beauftragten Firma Powerlines Energy sogenannte Separatoren anbringen.

Arbeiten in luftiger Höhe: Abstandhalter sollen Hochleitungen windsicher machen

Bei den Bauteilen handelt es sich um spezielle Abstandshalter zwischen den Hochleitungen. Sie sollen verhindern, dass die stromführenden Leitungen bei Wind aneinander stoßen.

Netzbetreiber Amprion erneuert auf insgesamt 126 Kilometern zwischen Dortmund-Kruckel und Dauersberg in Rheinland-Pfalz Stromleitungen. Der 36 Kilometer lange Abschnitt B führt durch den Märkischen Kreis. Noch in diesem Jahr soll ein Provisorium in Betrieb genommen werden.