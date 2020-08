Großer Stromausfall: Tausende ohne Strom - auch in Stern-Center und Rathaus

Lüdenscheid - Um 9.22 Uhr gingen in tausenden Haushalten in Lüdenscheid die Lichter aus. Auch das Stern Center und das Rathaus waren betroffen.

Ein Stromausfall hat die Innenstadt von Lüdenscheid lahmgelegt.

Tausende Haushalte und viele Geschäfte waren betroffen.

Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten ein Starkstromkabel beschädigt.

Großer Stromausfall in Lüdenscheid am Mittwochmorgen: Ein Enervie-Sprecher bestätigte auf Anfrage den Ausfall. Tausende Haushalte sind betroffen gewesen. Der Grund: An der Wilhelmstraße 58 durchtrennte ein Baggerfahrer um 9.22 Uhr ein 10.000-Volt-Kabel. Daraufhin gingen 21 Ortsnetzstationen vom Netz und somit auch der Strom in vielen Bereichen aus.

Stromausfall in Lüdenscheid: Diese Straßen waren betroffen

Betroffen waren die Altenaer Straße, an der allein sieben dieser Ortsnetzstationen stehen, die Stadtmitte und Altstadt, die Wilhelmstraße, die Sauerfelder Straße, die Bahnhofstraße, die Rathausstraße und der Rathausplatz, die Humboldtstraße, die Kampstraße, die Schillerstraße und die Corneliusstraße.

+ An einer Baustelle vor dem Fabriksken hatte ein Bagger-Führer das Kabel beschädigt. © Cornelius Popovici „Glücklicherweise ist der Weg von unserer Zentrale in Hagen bis nach Lüdenscheid nicht so weit, weshalb wir um 9.43 Uhr schon 17 Ortsnetzstationen zuschalten konnten", sagt Enervie-Sprecher Andreas Köster. Um 10.21 Uhr waren dann alle 21 Stationen wieder zugeschaltet. Im Rathaus und Stern-Center standen Mitarbeiter und Kunden plötzlich im Dunkeln.

Stromausfall hing nicht mit dem Sturm Kirsten zusammen

Das zerstörte Kabel werde bis spätestens Donnerstag repariert, sagte Köster. Auch die Polizeiwache an der Bahnhofstraße war von dem Stromausfall betroffen, wie Sprecher Marcel Dilling erklärte. Für diesen Fall sei man aber eigens abgesichert. Einsätze wegen des Stromausfalls habe die Polizei nicht gehabt.

Im Lüdenscheider Rathaus sorgte der Stromausfall nur kurz für eine Arbeitsunterbrechung. "Unsere Server sind über ein Notstromaggregat gesichert. Nach 15 Minuten lief alles wieder", sagte Stadtsprecher Sven Prillwitz. Lediglich die Hausmeister hatten etwas länger zu tun. Sie mussten alle Automatiktüren im Gebäude neu starten.

Mit dem Sturm Kirsten hatte der Stromausfall übrigens nichts zu tun. Die Feuerwehr ist kreisweit im Einsatz.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa