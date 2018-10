Stromausfall: Haushalte fast 50 Minuten lang unversorgt

Lüdenscheid - Ein Kabeldefekt sorgte in der Nacht von Montag auf Dienstag dafür, dass knapp ein Drittel der Haushalte im südlichen Teil Lüdenscheids fast 50 Minuten lang nicht mehr mit Strom versorgt waren.

Um 2.48 Uhr begann die Störung, wie Enervie-Vernetzt-Pressesprecher Uwe Reuter auf Nachfrage erklärte. Erst um 3.37 Uhr waren alle Haushalte wieder versorgt, die ersten Störungen waren aber bereits schneller behoben, sagte Reuter weiter.

Auch Supermärkte waren von dem Stromausfall betroffen. Wie ein Rewe-Mitarbeiter erklärte, war die interne Versorgung aber stets durch Notstrom gesichert gewesen, der auch weitaus längere Ausfälle auffange. Um die Kühlkette ohne Unterbrechung einzuhalten, sei das auch dringend notwendig.

Versorgung ist vorerst gesichert

Grund für die Störung in der Nacht war laut Reuter ein Defekt an der 10.000-Volt-Kabelstrecke vom Umspannwerk an der Kalve, die bis zur Station an der Nottebohmstraße verläuft. „Daraufhin haben wir die Versorgung auf eine andere Strecke umgeschaltet“, sagte Reuter. Das müsse händisch gemacht werden, daher die längere Ausfallzeit.

Der Defekt hatte außerdem wohl Auswirkungen auf das Umspannwerk, sodass auch andere 10.000-Volt-Kabel kurzzeitig betroffen waren. Durch die Umstellung sei das aber schnell behoben worden, sagte Reuter.

Um die genaue Ursache zu finden, war am Dienstag ein Messwagen unterwegs, der die Stelle des Schadens ermitteln sollte. „Das Stück wird dann entsprechend repariert“ und der Strom wieder auf die „richtige“ Strecke umgeschaltet. Die Versorgung sei bis dahin aber gesichert.