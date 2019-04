Stromausfall in Lüdenscheid! 10.000-Volt-Kabel beschädigt, Windrad steht still

[UPDATE 19.19 Uhr] Lüdenscheid - Stromausfall in Teilen von Lüdenscheid! Ersten Informationen zufolge waren hunderte Haushalte im Lüdenscheider Süden betroffen. Mittlerweile ist der Strom wieder da.

Wie viele Haushalte genau betroffen waren, konnte Uwe Reuter, Sprecher der Stadtwerke, noch nicht sagen. Er sprach am Abend von einem "großflächigen Ausfall".

Reuter bestätigte zunächst einen Stromausfall im Bereich Bremecker Weg, Brenschede, Westenfeld im Lüdenscheider Süden. Auch im Bereich rund um die Versetalsperre und in der Spielwigge blieb der Strom weg.

Mit kuriosen Folgen:

Denn während des Stromausfalls stand das Windrad an der Versetalsperre plötzlich still. "In solchen Fällen kann die Windkraftanlage den erzeugten Strom nicht ins Netz einspeisen und schaltet sich automatisch ab", erklärt Uwe Reuter.

Nach Stadtwerke-Angaben gingen um 17.50 Uhr die Lichter aus, nachdem es ersten Erkenntnissen zufolge einen Schaden an einem 10.000-Volt-Versorgungskabel zwischen dem Umspannwerk Kalve und der Herscheider Landstraße gegeben hatte.

Der Störungsdienst war in dem Bereich auf Fehlersuche und nahm mehrere Umschaltungen vor, um die defekte Stelle zu umgehen. So gelang es, dass alle Haushalte um 18.37 Uhr wieder mit Strom versorgt waren.

Insgesamt waren laut Stadtwerke 26 Ortsnetzsstationen von dem Stromausfall betroffen. Was die Ursache für den Kabelschaden war, steht noch nicht fest. Die Fehlersuche soll am Mittwoch bei Tageslicht fortgesetzt werden.