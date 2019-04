Strom für E-Autos nicht mehr kostenlos: So viel kostet Tanken in Lüdenscheid jetzt

Lüdenscheid – Der Ausbau der Lade-Infrastruktur für Besitzer von Elektro-Autos kommt in Lüdenscheid voran. Ein Privileg aber gehört der Vergangenheit an. Anders als früher ist das "Tanken" im öffentlichen Raum nicht mehr kostenfrei.

Die Zahl der öffentlichen Stromtankstellen in Lüdenscheid wird sich in Kürze fast verdoppeln: Die Stadtwerke werden vier neue Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen installieren. Damit gibt es dann acht Ladesäulen im öffentlichen Raum sowie eine Stromtankstelle nur für Pedelecs und E-Bikes auf dem Rathausplatz.

Standorte für neue Säulen stehen fest

Damit gehen die Stadtwerke einen Schritt weiter auf dem Weg zur flächendeckenden Versorgung. Die neuen Säulen kommen auf den Frankenplatz/ Ecke Winkhauser Straße, an die Grabenstraße (Fotostudio Kohl)/Höhe Parkpalette Turmstraße sowie auf den Musikschul-Innenhof/ Altenaer Straße 9.

+ Die Ladesäule am Lüdenscheider Bahnhof. © Cedric Nougrigat Der Standort an der Parkpalette Corneliusstraße sei hingegen zurückgestellt: „Da gibt’s noch Klärungsbedarf.“ Stattdessen kommt eine Ladesäule an die Kerksigstraße (gegenüber Haus Nr. 5)/ Zufahrt Parkplatz Restaurant Humboldt’s. Im Idealfall sind es Tage bis zum Beginn der Baumaßnahmen, es können aber auch noch Wochen vergehen.

Ladesäulen auf Parkplätzen oder auf dem Bürgersteig

Ladesäulen für Stromtankstellen werden vor allem auf Parkplätzen oder auf dem Bürgersteig installiert. Die Wahl des Standortes hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: „Die Stadt bietet städtische Flächen an oder interessierte Nutzer fragen an.“ Für Unternehmen könnte der Werbeeffekt reizvoll sein, oder sie haben selbst viele Mitarbeiter mit Elektro-Fahrzeugen.

Förderung nur bei 100 Prozent Grünstrom

Rund 14.500 Euro kostete eine Säule im öffentlichen Raum zuletzt im Schnitt, abzüglich der öffentlichen Zuschüsse. Circa 50 Prozent übernimmt der Bund, sagt Andreas Köster – vorausgesetzt, dem Kunden wird zu 100 Prozent Grünstrom angeboten. „Aber das ist bei uns kein Problem“, sagt Köster.

Die neuen Preise für E-Tanken

Nachdem Strom tanken jahrelang kostenlos möglich war, muss der Kunde seit gut einem Jahr zahlen. Zuletzt wurden 39 Cent pro Kilowattstunde (Normalladung/Ladenetz-Registrierte) fällig. Für externe Nutzer kostet ein Normal-Ladevorgang sieben Euro. Nähere Infos unter energiezukunft@swls.de.

Wo befinden sich die Ladesäulen in Lüdenscheid?

Bereits vorhanden sind Ladesäulen an der Bahnhofsallee 10 (Bahnhof), an der Heedfelder Straße 45 (Kreishaus), an der Lennestraße 2 (Stadtwerke Lüdenscheid), am Raithelplatz 5 (Berufskolleg für Technik) sowie am Rathausplatz 2. Hier allerdings können nur Pedelecs und E-Bikes aufgeladen werden. Darüber hinaus gibt es weitere Ladesäulen, etwa auf dem Gelände des Raiffeisenmarktes in Lüdenscheid, Worthplatz 1.

Internetadressen zur Ladesäulen-Suche

Eine Übersicht zu Stromtankstellen im Stadtgebiet, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, steht im Internet auf der Homepage www.lüdenscheid.de (Stadtentwicklung/ Wirtschaft, Klimaschutz). Die Verbreitung in Südwestfalen findet sich unter ladenetz.de. Europareisende verweisen die Stadtwerke auf die Website https://lademap.viewer.cit-fusion.com/.