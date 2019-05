"Thunder from Down Under": Stöhnerchen auf der bequemen Liege

+ © Othlinghaus Weniger schüchterne Damen wurden gern auf die Bühne und in die Horizontale gebeten. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Im Theatersaal des Kulturhauses hatten am Dienstag die Mädels das Sagen. Unter dem Motto „Thunder From Down Under“ gehörte die Bühne für zwei Stunden einer Truppe von sechs australischen ebenso durchtrainierten wie tanz- und stripfreudigen Herren, die das Blut der anwesenden Damen auf ganz unterschiedliche Weise in Wallung brachten.