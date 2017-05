Strickaktion zugunsten der "Trucker Church"

+ © Köller Katja Viebahn (hinten rechts) hat in ihrem Geschäft Woll-Lust eine Aktion zugunsten der „Trucker Church“ gestartet. Hans-Peter Osterkamp (links) und das Ehepaar Ramona und Alexander Voß berichteten von ihren Besuchen auf Rastplätzen. © Köller

Lüdenscheid - Katja Viebahn hat in ihrem Geschäft Woll-Lust an der Kluser Straße eine Strickaktion zu Gunsten der „Trucker Church“ gestartet – und sucht jetzt Mitstreiter, die das Vorhaben unterstützen möchten. Mitglieder der "Trucker Church" berichteten, was sie auf den Rastplätzen der A 45 tun.