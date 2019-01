Strenger Frost! Wetterdienst schickt Menschen im MK Warnung aufs Handy

Märkischer Kreis - Tausende Nutzer der Warn-App Nina im Märkischen Kreis haben am Montagnachmittag eine Warnmeldung erhalten. Es geht ums Wetter. Das erwartet uns.

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App Nina wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur Verfügung gestellt und dient dazu, der Bevölkerung wichtige oder dringende Warnmeldungen zukommen zu lassen.

Voraussetzung ist, dass die Nutzer die App auf ihr Smartphone geladen haben. Wer sie installiert hat, bekam am Montagnachmittag um 17.52 Uhr eine Push-Nachricht mit einer amtlichen Warnung.

Darin warnt derDeutsche Wetterdienst vor strengem Frost. Dem Märkischen Kreis steht die kälteste Nacht des Winters bevor.

Vergleichsweise glimpflich kommen dabei die Gebiete davon, wo der Schnee bislang nicht liegen geblieben ist. Dort werden Temperaturen von -7 bis -9 Grad Celsius erreicht. Über Schneefeldern werden bis zu minus 13 Grad Celsius erreicht.

Besonders kalt wird es heute Nacht rund um Plettenberg. In den anderen Teilen des Märkischen Kreises wird es etwas weniger frostig. Die amtliche Warnung gilt zunächst bis Dienstag, 12 Uhr.

Auch diese Wetter-Informationen könnten Sie interessieren:

- Nach eiskalten Nächten kommt am Dienstagleichter Schneefall hinzu - zumindest in der westlichen Landeshälfte.

- Bis Mittwochvormittag könnten insgesamt zwei bis fünf Zentimeter fallen.

- Die Autobahnpolizei warnte vor Eisplatten, die von fahrenden Lastwagen herabstürzen könnten.

- Der bisherige Rekordwert in NRW 2019: Eisige 16,8 Grad minus hatte der Wetterdienst Meteomedia in Bad Berleburg-Hemschlar in Südwestfalen registriert.