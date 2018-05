Erst miteinander, dann mit der Polizei angelegt

Lüdenscheid - Erst legten sie sich miteinander an, dann gemeinsam mit der Polizei: Für zwei Streithähne endete eine Auseinandersetzung am Montag in der Arrestzelle.

Gegen 15 Uhr gerieten die 45-Jährige und ihr 34-jähriger Kontrahent auf dem Spielplatz Karlstraße/Friedrichstraße zunächst verbal aneinander. Dann schlugen die beiden Lüdenscheider aufeinander ein. Zeugen riefen die Polizei. Als die Beamten die Streithähne trennen wollen, wendet sich das Blatt: Das aggressive Gebaren, die Schreie und Beleididungen richten sich nun gegen die Polizisten. Der 34-Jährige verdreht einem der Beamten die Hand. Beide Streithähne mussten schließlich in Gewahrsam genommen werden, wogegen sie sie sich vehement wehrten. Nur mit großem Krafteinsatz konnten beide schließlich in die Arrestzellen gebracht werden. Dort schliefen sie ihren Rausch aus. Beide erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.