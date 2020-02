Streit um Zigaretten: Polizei schlichtet und schreibt Anzeigen

Lüdenscheid - Weil zwei Jugendliche sich keine Zigaretten kaufen durften, kam es am Sonntagabend am "Knapp" zu einer Auseinandersetzung.

Ein Zigarettenstreit zwischen zwei Jugendlichen und einem pflichtbewussten Kioskbetreiber hielt am Wochenende die Polizei auf Trab.

Die 15 und 16 Jahre alten Jungen kamen am Sonntag gegen 18.30 Uhr in das Ladenlokal an der Knapper Straße und wollten Zigaretten kaufen. Weil sie sich nicht ausweisen konnten, verweigerte der Kiosk-Betreiber den Verkauf.

Darauf kam kurze Zeit später eine Frau in den Kiosk und erwarb genau die Marken, die die Schüler zuvor verlangt hatten. Der Verkäufer wurde misstrauisch – und sollte Recht behalten: In der Nähe seines Ladens nahmen die Jungen die Kippen aus den Händen der Frau entgegen.

Darauf schickte der Kiosk-Betreiber seinen Bruder los, um die Zigaretten zurückzufordern. Vor der Tür kam es zu einer Rangelei zwischen den Jugendlichen, dem 30-jährigen Kiosk-Besitzer und seinem 20 Jahre alten Bruder.

Polizisten kamen hinzu, schlichteten den Zigaretten-Streit, nahmen Strafanzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung auf und lieferten die Jugendlichen zu Hause ab.